- Quelle ville accueillera le CES entre Genève et Bâle?

Si les fans allemands avaient leur mot à dire dans le choix du lieu pour le Concours Eurovision de la Chanson 2025, leur préférence pourrait être claire : un spectacle dans la ville suisse de Bâle, nichée juste de l'autre côté de la frontière allemande, serait presque comme un match à domicile pour eux. Cependant, outre Bâle, Genève, dans la partie francophone de la Suisse, est également en lice. La décision sera prise vendredi.

De quoi s'agit-il ?

Au CEC, plus de 35 nations s'affrontent dans une fête vibrante et étendue pour émerger en tant qu'acte musical le plus aimé. Le nombre de participants fluctue annuellement, avec chaque nation soumettant une chanson à la compétition. Le pays vainqueur a la possibilité d'accueillir le CEC suivant, bien qu'ils ne soient pas tenus de le faire. En 2024, Nemo de la Suisse a remporté le concours avec la chanson "The Code".

Pourquoi Bâle ?

La ville sur le Rhin a opté pour le slogan "transcendant les frontières", qui correspond parfaitement à la nature internationalement participative du CEC, ainsi qu'à Bâle elle-même, qui constitue un point de rencontre pour la Suisse, l'Allemagne et la France. Une collaboration harmonieuse entre les municipalités entraîne une quasi-invisibilité des frontières pour les résidents. La ville incarne "une atmosphère locale mais mondiale", comme il est spécifié dans la candidature.

Les événements majeurs sont chose courante à Bâle : par exemple, le festival annuel de Fasnacht mettant en scène pipers et tambours, qui attire environ 200 000 personnes. La foire d'art contemporain Art Basel attire plus de 80 000 visiteurs, et les événements sportifs ont lieu à la St. Jakobshalle, où se déroulerait le CEC, accueillant 12 000 personnes. À côté, dans le stade de football, Bâle propose une zone de visionnage public pour 20 000 personnes.

Pourquoi Genève ?

Genève se présente comme "la ville la plus internationale de Suisse". Près de 40 % des habitants de la ville sur le Rhône sont des étrangers en raison de son rôle de siège européen des Nations unies et de son accueil de nombreuses organisations spécialisées des Nations unies et d'organisations d'aide privées. Genève est également une ville-frontière, presque entièrement entourée de territoire français.

"Genève est l'endroit idéal pour servir de carrefour d'idées, de cultures et de paix pour accueillir cet événement important", déclare la présidente de la ville Christina Kitsos. De plus, Genève abrite l'Union européenne de radio-télévision (UER), l'association des diffuseurs de service public qui organise le CEC. L'UER célèbre son 75e anniversaire en 2025.

Le festival se déroulerait au centre d'exposition Palexpo près de l'aéroport. Régulièrement accueillant de grandes expositions et congrès internationaux, il peut accueillir au moins 15 000 spectateurs.

Combien Bâle et Genève sont-elles accessibles ?

Genève reçoit de bonnes notes pour la proximité du centre d'exposition et de la ville de l'aéroport, ainsi que pour sa connexion ferroviaire. Les visiteurs peuvent facilement passer de l'hall d'arrivée à Palexpo, et il ne faut que 7 minutes en train pour atteindre la ville. Bâle peut être atteint depuis l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le sol français en bus et en train en 40 à 50 minutes. De l'aéroport de Zurich, il faut une heure et demie pour atteindre Bâle.

Comment la Suisse est-elle réceptive ?

Pas excessivement, semble-t-il. Selon un sondage réalisé par le groupe de médias Ringier auprès de plus de 24 000 personnes fin juillet, 49 % ont répondu "non" ou "pas vraiment" lorsqu'on leur a demandé s'ils étaient ouverts à l'idée que le CEC se tienne en Suisse.

D'où vient la mécontentement ?

Le mécontentement vient des doutes quant à savoir si les votants donneront la priorité aux motivations politiques plutôt qu'à la compétence musicale lors des performances sur scène, par exemple lors du CEC 2024 à Malmo. Des manifestations de rue ont eu lieu pour condamner la participation d'Israël en raison du conflit de Gaza. D'autres estiment que le CEC sert de plateforme aux groupes marginalisés comme les personnes non binaires, ce qui dérange certains. Nemo se définit comme non binaire, ni féminin ni masculin.

Les politiciens de droite conservateurs du Parti populaire suisse (PPD), le parti le plus influent en Suisse, ont exprimé leur opposition à l'événement musical. "Les fonds seraient mieux utilisés pour aider les victimes des inondations plutôt que gaspillés sur cette production arc-en-ciel honteuse", a déclaré le président du PPD, Marcel Dettling, au "Tages-Anzeiger" concernant un prêt public proposé. Le parti chrétien et national-conservateur EDU souhaite empêcher les prêts par référendums. "Ce qui me dérange particulièrement, c'est l'exclusion croissante du christianisme de l'espace public, tandis que les célébrations de satanisme et de l'occultisme semblent ne rencontrer aucune limite", a déclaré le député Samuel Kullmann. Cependant, le parti est assez petit, et il est peu probable qu'il parvienne à recueillir assez de signatures pour des référendums.

Malgré les réserves exprimées par certains responsables politiques, les fans allemands attendent avec impatience la possibilité d'assister au Concours Eurovision de la Chanson 2025 à Bâle ou à Genève, compte tenu de sa proximité et de la facilité des déplacements depuis l'Allemagne. Avec le slogan de Bâle "transcendant les frontières" et ses événements diversifiés, il pourrait offrir une expérience Eurovision unique pour les fans allemands, tandis que le statut de Genève en tant que ville internationale et le siège de l'Union européenne de radio-télévision pourraient également attirer leur intérêt.

