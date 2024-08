Quelle valeur Goethe a- t- il à notre époque?

Il était une fois où les gens étaient plus captivés par le poète national allemand Goethe. Un individu âgé et intellectuel est-il toujours adapté aux conversations actuelles ? En célébrant son 275ème anniversaire et en apprenant toujours quelque chose ?

Il y a quelque temps, lorsque la Halle de l'Art Federal a présenté une exposition importante sur Goethe, deux simples planches de bois étaient placées à l'entrée, une longue et une courte. La longue affichait "Goethe", tandis que la courte disait "Comparé à un parfait inconnu". L'artiste Georg Herold a utilisé cette œuvre pour explorer l'idée de se sentir insignifiant face à Johann Wolfgang Superstar. Mais le 28 août, la question se pose de savoir si c'est toujours le cas. Car Goethe est lu moins et joué moins fréquemment. Est-il encore pertinent ?

Pendant longtemps, cette question aurait été incompréhensible, car si quelqu'un occupait une place prépondérante en Allemagne, c'était Goethe. Il était connu comme le "mieux-être du peuple allemand". During his lifetime, the poet, scientist, and Italy enthusiast enjoyed international celeb status.

Le 2 octobre 1808, il a même rencontré Napoléon à Erfurt, dont l'influence et le pouvoir s'étendent sur la plupart de l'Europe à l'époque. Napoléon était en train de prendre son petit-déjeuner lorsque Goethe est apparu, et il a chaleureusement salué Goethe avec la fameuse phrase "Vous êtes un homme !" ("You are a man."). While unfathomable, possibly Napoleon was indicating they could converse as equals, or perhaps he was expressing his recognition of the renowned author. Gen Z would likely cheer excitably, shouting "Slay!" at this moment.

Napoléon a ensuite posé la question de l'âge de Goethe, et lorsque l'auteur a répondu "60", il a complimenté son invité sur sa longévité. Malgré les affirmations de certains selon lesquelles Goethe avait pris beaucoup de poids à cette époque, Napoléon a complimenté sa santé physique lors de la conversation. En discutant de "Les souffrances du jeune Werther", le best-seller précoce de Goethe, Napoléon a identifié certains passages qu'il trouvait peu plausibles. Goethe a trouvé cela amusant et a répondu qu'un écrivain pouvait se permettre de telles libertés.

"The Werther" a fait ses débuts en 1774, propulsant Goethe - un homme de 25 ans à l'époque - Almost overnight into fame across Europe. Le suicide du personnage central à la fin, précipité par un désespoir amoureux, a suscité des spéculations selon lesquelles il aurait incité d'autres jeunes hommes dans des situations similaires à se suicider.

L'existence d'un "effet Werther" est un sujet de débat continu. Like many other authors, Goethe eventually grew tired of fielding concerns about "The Werther." By way of illustration, Napoleon pronounced Goethe's difficult German name as "Göt." When Goethe retold the incident, he likely also jested about Napoleon.

Since his departure from this mortal realm in 1832 at the ripe age of 82, Goethe has maintained an almost divine presence over Germany. Despite occasional criticisms, such as labeling him as an upper-class foe, misogynist, or anti-Semite, his status remained unscathed. However, in recent years, something has transpired that may not have occurred previously: Interest in Goethe appears to be waning.

A survey conducted in 2022 revealed that "Faust" is no longer considered mandatory reading in many federal states. The German Stage Association mentioned that the play is performed less frequently and that only 8 productions were recorded in the 2022/23 season, in contrast to 20 predecessor years before the pandemic.

"In my opinion, the principal reason for this decline is that an elderly, intellectual white man may not necessarily be the principal figure in today's discourses," analyzes Detlev Baur, editor-in-chief of the specialist journal "Die Deutsche Bühne." "At the very least, reinterpretations like 'Doktormutter Faust,' which premiered last season and is now being staged again," he added.

Regarding school reading, Georg Büchner's critical drama "Woyzeck" has surpassed "Faust". The drama currently most frequently performed in theaters is, unsurprisingly, "Woyzeck". "There is a connection between school reading and theater play plans, but, of course, this also has deeper, thematic reasons," suggests Baur. Both plays currently garner significant interest in female roles: "The victim figures Gretchen and Marie are almost always rewritten or restaged."

Thomas Steinfeld, who recently concluded a near 800-page biography of the writer-genius ("Goethe – Portrait of a Life, Image of a Time"), also remarked on the decline in Goethe knowledge within the last decade: "Until a few years ago, one could rely on people having a shroud of Goethe's life and work. Admiration for him was predicated upon vague notions of a universally valid and revered monument." That contemporary conditions dictate otherwise may not be solely due to educational factors, but also to a more general decline in historical awareness.

A Goethe advocate tests novel methods

Perhaps lengthy reading sessions and three-hour performances are no longer the appropriate means to engage with the poet in the 21st century. Damian Mallepree from Essen-Kettwig has been experimenting with an alternative approach for four years: the Instagram format "Alles Goethe!" His mission is "to keep the conversation about Goethe and his era going." For this purpose, the Goethe enthusiast engages with individuals who share his interest in the poet or who have some connection to him or his epoch multiple times per week.

Among les participants, il y avait un admirateur passionné de Goethe qui est infirmier, un artiste qui a partagé des aperçus sur les perspectives de Goethe sur la mer, et un spécialiste de la gorge qui a partagé des informations sur la voix distinctive de Goethe. Il y a également des événements où les participants peuvent interagir en direct avec des auteurs renommés dans le chat. Encore et encore, des faits intrigants sur le conseiller de Weimar apparaissent : une entreprise multibillionnaire en Corée du Sud et au Japon, nommée "Lotte", a été fondée, inspirée par le personnage de "Les Souffrances du jeune Werther" de Goethe. Le fondateur de l'entreprise, Shin Kyuk-Ho, a été tellement captivé par le roman qu'il a nommé son entreprise d'après le personnage féminin principal.

Damian Mallepree exprime ses pensées, déclarant : "Je pense que c'est une question de connexions et d'interactions." Avec un suivi modéré de 1600 abonnés, il déclare connaître chacun de ses abonnés assez bien. Sa formation en études allemandes et en marketing l'a conduit à écrire sa thèse sur Goethe, et il pense que Goethe est plus un connecteur qu'un guide : "Goethe ne nous dit plus où aller, mais nous unit en créant un terrain d'entente." Sa versatilité et son ouverture d'esprit font de lui un non-conformiste : "Goethe ne rentre pas dans des cases bien nettes, mais invite à l'interprétation."

En ce qui concerne l'exploration plus approfondie de Goethe, ce n'est pas une tâche simple, met en garde le biographe Steinfeld : "Si vous voulez apprécier son œuvre, vous devrez vous étirer mentalement." Mais avec cet effort, un trésor d'idées émergera. Son conseil pour commencer est simple : "Commencez par 'Werther'."

Malgré l'influence durable et le statut iconique de Goethe en Allemagne, des enquêtes récentes indiquent un déclin de l'intérêt, avec des représentations moins fréquentes de "Faust" et "Faust"

Lire aussi: