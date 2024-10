"Quelle est votre identité?": une artiste fait face aux images des anciens partenaires amoureux de son père

À la suite du décès prématuré de son père à 70 ans, la photographe londonienne Caroline Furneaux a exploré un trésor de diapositives 35 mm de son père. Leur relation avait été complexe, et elle pensait que sa mort avait laissé de nombreux aspects de leur relation non résolus. Elle s'attendait à découvrir des images de son service militaire obligatoire ou de la documentation sur la croissance des cultures pendant son séjour en Suède en tant qu'agronome.

Cependant, son exploration à travers le visionneur de diapositives de son père a révélé une histoire différente. Elle a rencontré des femmes ensorcelantes qu'elle n'avait jamais vues auparavant, affichant leur charme dans des décapotables, sur des rochers de plage ou au milieu des fleurs sauvages près de la mer. La plupart d'entre elles dataient des années 1960, capturées en Suède avant son mariage, suggérant une série de petites amies, de liaisons ou d'inconnues.

La mère de Furneaux était remarquablement absente, présente seulement dans deux photos peu de temps après leur rencontre. Alors qu'elle examinait chaque diapositive, elle se demandait sur l'identité de ces femmes, leurs sourires enjôleurs illuminés à travers le petit visionneur.

Ces reliques vibrante de son passé ont finalement révélé une révélation pour Furneaux. Elles ont offert un aperçu d'un aspect de sa vie qu'elle n'avait jamais connu et une autre facette de son père, ajoutant une dimension fraîche et inconnue à sa compréhension de lui.

“Découvrir ces photos a été incroyablement éclairant. J'ai eu un aperçu d'une partie de sa vie que je n'imaginais même pas et un nouveau point de vue sur lui”, a admis Furneaux.

“Mon père compliqué, difficile et frustrant... et puis il y avait cet homme insouciant et vivace qui semblait s'amuser follement”, a-t-elle poursuivi.

Plus tard, Furneaux a publié ces images captivantes dans un livre intitulé “Les femmes que je n'ai jamais connues”, donnant vie aux potentiales figures maternelles qui auraient pu changer le cours de sa vie. Elle a doté chaque femme d'un nom (certains découverts dans une réserve de lettres, d'autres créés à partir de son imagination), mettant en valeur des détails sélectionnés dans ses portraits vifs. D'autres images frappantes comprenaient le regard résolu d'une femme ou un moment idyllique délicatement capturé avec des ongles écarlates.

Identifier les femmes a été initialement difficile, et Furneaux a cherché l'aide de sa famille. Mais sans aucune piste, elle a réalisé que l'importance du travail avait changé de la recherche de faits à la compréhension de son père.

“C'est comme un nouveau voyage intrigant avec lui”, a partagé Furneaux.

Reliques d'une vie

Les souvenirs de Furneaux de son père, Colin, comprenaient un individu charismatique et joueur avec une imagination vive qui la ravissait pendant son enfance.

“Il était un excellent conteur. Il était drôle, et les gens appréciaient sa compagnie”, se souvenait Furneaux.

Malgré sa nature charmante, Colin avait un tempérament explosif que la famille expérimentait fréquemment pendant leurs disputes. Furneaux pensait que ses explosions de colère provenaient d'un passé rempli de douleur et de tourments émotionnels, mais elle sentait qu'il était incapable ou unwilling de revealed the cause. Elle savait de son histoire tendue avec sa mère, qui est décédée tragiquement alors qu'il était encore adolescent, et sa relation compliquée avec sa belle-mère.

Tout au long du livre, Furneaux explore le passé de son père, discutant de la précieuse collection de télégrammes, de cartes postales et de lettres qu'elle a trouvées dans une boîte cachée de son enfance. Ces trésors étaient particulièrement significatifs car sa belle-mère avait jeté la plupart de leurs photos de famille et de souvenirs, laissant derrière elle un vide profond.

La mère de Furneaux, Barbro, a réagi différemment lorsqu'on lui a demandé ses sentiments sur la découverte de ces jetons historiques des relations passées de Colin.

“Vous auriez dû voir les hommes que je fréquentais”, a-t-elle répondu joyeusement, selon Furneaux. Elle a inclus une belle photo de sa mère, Barbro, en bikini léger, s'appuyant contre une voiture rouge, les pieds nus dans la forêt, comme la dernière correspondance pour son père.

Bien que la famille n'ait pas cherché d'informations sur les femmes dans les photographies, à mesure que ces images captivantes sont partagées, Furneaux se demande de plus en plus si l'une d'elles ou leurs proches pourraient se manifester.

“J'ai souvent réfléchi à cette possibilité - une fille reconnaissant sa mère ou sa grand-mère”, a médité Furneaux. “Cela serait plutôt surréaliste.”

Bien que la plupart de l'archive reste mystérieuse, ses révélations continuent de fasciner, car les regards scrutateurs des femmes suggèrent des histoires et des émotions non dites. Un portrait en particulier capture son image alors qu'il pose en Speedo, regardant nonchalamment l'océan, son créateur inconnu. Furneaux a choisi de l'inclure, suggérant un “pointeur de regard”, déplaçant l'attention vers son père, l'une des rares images le mettant en valeur dans le livre. L'identité du photographe reste un mystère, ajoutant une autre couche d'énigme à cette legacy captivante.

Après avoir découvert ces photos cachées, Caroline Furneaux a commencé à apprécier l'expression artistique diverse de son père au-delà de son travail professionnel. Elle a remarqué un style distinct dans ces images, mettant en valeur son talent pour capturer l'essence de la beauté et de la liberté des femmes.

