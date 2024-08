- Quelle est l'utilité des contributions des invités en Basse-Saxe

En Basse-Saxe, que ce soit sur le littoral, sur les îles ou dans les montagnes du Harz, les vacanciers doivent souvent payer une taxe de tourisme. Les prix varient selon la destination, comme le montre une enquête de l'agence allemande de presse. La fourchette est comprise entre un et cinq euros. Il y a également des différences dans l'utilisation de cet argent.

Dans la région du Harz, presque tous les endroits facturent une taxe de séjour toute l'année. Les prix varient entre un et 3,50 euros par jour, en fonction de l'emplacement et de la saison, selon Carola Schmidt, directrice générale de l'association de tourisme du Harz. Des tarifs réduits sont disponibles pour les enfants et, dans certains cas, pour les voyageurs d'affaires ou les personnes en situation de handicap.

De nombreux endroits envisagent d'augmenter la taxe de 20 à 50 cents en raison de l'augmentation des coûts d'entretien de l'infrastructure touristique. Cependant, l'abolition de la taxe de séjour dans la région du Harz est très peu probable. Sans cette taxe, il n'y aurait pas assez d'argent pour financer l'infrastructure touristique. Dans certains endroits, la population presque double pendant les pics de la saison touristique, et l'infrastructure ne peut pas être financée uniquement par les ménages locaux.

L'argent est utilisé différemment selon l'endroit. Outre l'infrastructure, les taxes financent également des événements ou le ticket Hatix pour les visiteurs. Avec ce ticket, les vacanciers peuvent utiliser gratuitement la plupart des lignes de bus du Harz en échange de la taxe de séjour. Cette offre est unique en Basse-Saxe, selon l'association des passagers Pro Bahn.

Pour prélever une taxe de tourisme, un endroit doit être officiellement reconnu comme station thermale, resort ou station balnéaire côtière, en tout ou en partie. C'est ce qu'indique la loi sur les impôts municipaux de Basse-Saxe, qui stipule que l'argent ne peut être dépensé qu'en matière de tourisme. La situation est différente pour les taxes d'hébergement, également connues sous le nom de taxes de lit, qui ont été introduites récemment dans plusieurs villes de Basse-Saxe. Elles sont versées dans le budget général.

Les prix sur le littoral ont déjà augmenté. Dans certains endroits de la côte de la mer du Nord, les vacanciers ont dû payer des taxes plus élevées au début de l'année. Sur l'île frisonne de Borkum, par exemple, la distinction entre la haute et la basse saison a été abolie depuis janvier. La taxe de séjour est maintenant uniforme à 4,80 euros par nuit pour les adultes. Auparavant, les nuitées étaient moins chères pendant la basse saison.

Sur le continent, il en coûte également plus cher dans certains endroits. Par exemple, sur la péninsule de Butjadingen en Basse-Saxe, les adultes et les enfants âgés de 13 ans et plus devront maintenant payer 3,20 euros par nuit pendant la haute saison, de avril à octobre, au lieu des 2,90 euros précédents. Dans la municipalité frisonne de Wangerland au nord de Wilhelmshaven, la taxe de séjour a également augmenté à Horumersiel, Schillig et Hooksiel.

During the peak season, the current range in the region is between two euros (Hage in East Frisia) and five euros (Spiekeroog) for adults per night, according to the North Sea Tourism Agency. The money is used for public restrooms, supervised beaches, beach cleaning, park maintenance, events or concerts, playgrounds, and free public Wi-Fi.

In Cuxhaven, day visitors pay up to 3.90 euros for beach access during the peak season. Overnight guests pay ten cents less. The revenue helps fund beach and tidal flat rescue services, maintain and expand tourist facilities, and organize events, according to a city spokesperson. Payment compliance is high. "The increasing visitor numbers also show that guests are willing to pay these fees because they expect certain services in return," he emphasized.

In the spa town of Bad Bevensen in the Lüneburg Heath, hotels and pensions charge three euros per day directly. Additionally, businesses must also pay a percentage-based fee - up to small craft businesses. "All revenue goes towards tourist facilities like the spa park and spa house, as well as our event program," said Mayor Martin Feller. Financially, there is a large shortfall, partly due to many facilities like the thermal baths being closed during Corona.

Children in some locations may benefit from reduced guest taxes, as mentioned in the Harz Tourism Association's offer. The infrastructure necessitating these fees often struggles to be fully funded by local households alone during peak tourist seasons, resulting in a significant population increase.

