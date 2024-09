Quelle est la tendance récente à rendre les choses plus petites ou miniatures?

Cette semaine, Trader Joe's a réapprovisionné ses mini-sacs à provisions de $2.99 qui ont été revendus jusqu'à 500 $ sur eBay plus tôt cette année. Les magasins mettent en valeur des produits de soins capillaires, de soins de la peau et de maquillage de voyage en taille réduite. Les TikToks de sacs de beauté micro étant remplis de produits micro ont gagné des millions de vues. Même la marque de thé glacé Snapple a lancé une bouteille de 8 onces, commercialisée comme entrant dans un mini-sac.

Malgré le coût par once plus élevé et le risque de surconsommation, les marques parient sur les produits mini pour satisfaire la nostalgie des consommateurs et offrir un point d'entrée abordable dans le luxe.

Selon le professeur Shawn Carter de la Fashion Institute of Technology, les magasins ont accordé plus d'espace sur les étagères aux produits mini depuis COVID-19, dans une tentative de lutter contre les prix élevés et d'attirer les jeunes clients, notamment les générations Z et Alpha.

Les mini-articles de mode sont apparus pour la première fois dans les années 1960, avec l'introduction de la mini-jupe, suivie de mini-sacs à main et de mini-sacs à poignée. La mode mini a fait son retour, Carter déclarant : "Ça a accéléré en 2022 ; ça a explosé. Mais ce n'est plus une tendance. C'est là pour rester."

Le vice-président du marketing de Trader Joe's, Matt Sloan, a mentionné lors d'un épisode de podcast qu'ils n'avaient pas idée que les mini-sacs à provisions deviendraient un phénomène viral.

Trouver une niche

Même si vous n'achetez pas de produits mini, vous ne pouvez pas échapper à la tendance sur les réseaux sociaux.

Le compte TikTok de Jo Barker, "The Little Bean", a remporté 3,2 millions de likes pour sa niche consistant à remplir des sacs de luxe micro avec autant de produits mini que possible. Dans l'une de ses vidéos les plus populaires, elle a rempli un mini-sac Coach Tabby ($195 en ligne) avec un mini-rouge à lèvres Charlotte Tilbury, un mini-mascaras Chanel, un mini-concealer Tarte Shape Tape, un mini-poudre compacte Chanel et un mini-parfum Versace, entre autres essentiels.

Barker a créé le compte comme une sortie créative et pour se connecter avec d'autres dans la communauté du luxe. COVID-19 l'a fait réaliser qu'elle n'avait pas besoin d'emporter autant qu'elle le pensait, la poussant à sauter sur la tendance du mini-sac.

"Chaque fois que je sors, j'ai généralement un plus petit sac avec moi. Je ne porte pas de grandes toilettes ou de grands sacs, car ça ne correspond pas à mon style de vie", a déclaré Barker.

Il y a plusieurs façons de passer au mini, Barker faisant également ses propres mini-maquillages en mettant des portions de ses articles de taille normale dans de minuscules bouteilles. Sephora et Ulta proposent des échantillons mini avec certains achats, offrant une incitation aux clients à dépenser dans ces magasins.

Pourquoi les gens sont-ils si fous des mini-produits ?

Les gens qui n'utilisent même pas de produits mini sont toujours accrocs au contenu de Barker, car regarder quelqu'un serrer des mini-bouteilles dans un sac peut être relaxant, presque une distraction sans effort. Sur TikTok, Barker a plus de 100 000 abonnés, et sur Instagram, elle a plus de 400 000 abonnés par publication.

"Je veux dire, je pense qu'il y a juste un facteur de mignonnerie, n'est-ce pas ?" a déclaré Barker.

Les marques puisent dans la nostalgie en évoquant des souvenirs de Polly Pockets et de repas pour enfants.

"Les humains ont toujours aimé les objets minuscules, et c'est simplement une itération fonctionnelle de cela", a déclaré Anna Keller, analyste principale chez Minter.

Certains clients préfèrent les mini-produits car il est plus facile de finishing le produit entier, et les articles de taille mini peuvent être moins chers que les versions de taille normale.

Les articles de beauté et de mode de taille mini peuvent servir de point d'entrée abordable dans le luxe sans avoir à avoir recours à des doublures ou à des imitations moins chères de marques plus coûteuses.

La production de mini-produits peut être coûteuse pour les petites marques en raison des coûts opérationnels supplémentaires et de la collaboration avec les fabricants, mais le retour sur investissement peut en valoir la peine pour les entreprises car les consommateurs peuvent expérimenter avec leurs produits et les articles de taille mini sont déjà tendance.

"Cela peut alors être un outil marketing très précieux", a déclaré Keller.

Cependant, sauter sur n'importe quelle tendance de la mode et de la beauté sur les réseaux sociaux comporte le risque d'augmenter les déchets plastiques, avec plus d'emballages et de fabrication impliqués dans la possession d'une mini-bouteille par rapport aux versions de taille normale.

Les entreprises doivent commencer à passer à des produits réutilisables et rechargeables, a déclaré Melissa Valliant, directrice de la communication de l'organisation environnementale Beyond Plastic. "Cela signifie plus de production plastique. La prolifération de plus petites bouteilles et de plus petits produits au lieu de plus grands ou réutilisables... cela signifie simplement plus de production plastique."

L'Association of Plastic Recyclers recommande d'acheter des produits de taille normale et d'utiliser des contenants réutilisables lorsque des produits mini sont nécessaires pendant les voyages, car les emballages inférieurs à 5 cm ne peuvent pas être recyclés dans le système de recyclage américain.

La valeur est subjective pour les plus grands fans de la tendance.

"Si j'achetais un plus grand, oui, j'aurais plus de matière pour mon argent, mais je n'ai pas besoin d'un sac aussi grand compte tenu de mon style de vie", a déclaré Barker. "Si vous dépensez de l'argent dans quelque chose qui pourrait être un peu plus cher, mais que vous l'utiliserez plus fréquemment, c'est un bon investissement."

