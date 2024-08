Arrestations en Autriche - Quelle est la taille de la menace terroriste islamiste en Allemagne?

Jeunes islamistes inspirés par des prédicateurs radicaux en ligne pour commettre des attaques terroristes sont souvent difficiles à détecter pour les agences de sécurité. C'est le cas en Autriche, où trois concerts de la chanteuse pop Taylor Swift ont été annulés suite à un avertissement spécifique, ainsi qu'en Allemagne. Souvent, des déclarations suspectes dans les chats, des commandes de matériaux suspects ou des transferts en ligne vers des groupes islamiques sont les seuls indices.

Comment le niveau de menace est-il évalué en Allemagne ?

Relativement élevé. Cela se voit notamment dans les efforts déployés par les agences de sécurité lors de l'Euro de football cet été. "Le risque d'attentats jihadistes est aussi élevé qu'il ne l'a jamais été", a déclaré Thomas Haldenwang, président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, à l'agence de presse allemande en juin. Les agences de sécurité traitent de plus en plus d'indications pertinentes.

Que signifie la "menace abstraite" dont on parle toujours ?

Cela signifie qu'il y a beaucoup de gens en Allemagne qui sont considérés comme susceptibles de commettre un attentat terroriste pour des raisons politiques-religieuses erronées. Cela ne signifie pas que des plans sont connus, où les moyens de l'acte et la cible sont déjà connus. Cependant, si les agences de sécurité voient un risque élevé dans un cas spécifique, elles interviennent également si certains éléments d'un plan possible sont encoremissing.

Parmi les attaques terroristes islamiques récentes qui n'ont pas pu être empêchées, on compte le coup de couteau d'un passant de 35 ans par un homme de 27 ans à Duisburg en avril 2023. Neuf jours plus tard, il a poignardé quatre visiteurs dans un studio de fitness.

Un mobile religieux est également soupçonné dans le coup de couteau mortel à Mannheim, où un Afghan de 25 ans a blessé cinq hommes avec un couteau à la fin mai. L'un d'eux, le policier Rouven Laur de 29 ans, est décédé deux jours plus tard de ses blessures.

L'Office pour la protection de la Constitution surveille également plusieurs mosquées où des prêcheurs incitent contre les soi-disant infidèles. Des interdictions sont régulièrement prononcées ici. Par exemple, l'État de Basse-Saxe a interdit la communauté musulmane allemande (DMG) de Brunswick en juin.

Le salafisme est une branche réactionnaire, extrêmement conservatrice de l'islam. Ses partisans se considèrent comme les champions d'un islam pur. Ils rejettent les réformes et veulent transformer l'État, l'ordre juridique et la société selon leur livre de règles. Le but est l'établissement d'un "califat" islamique.

Que apportent les interdictions ?

"We tolerate no associations in which supposed unbelievers, women, or Jews, as well as our societal order as a whole, are regularly devalued and called upon for combat", explained Lower Saxony's Interior Minister Daniela Behrens (SPD) at the time of the DMG ban. To enforce the measure, a total of eight objects in Braunschweig and Berlin were searched.

However, there are always young terrorism suspects who have never set foot in a Salafist mosque, but are only influenced by so-called TikTok preachers.

Some of these preachers, some of whom are affiliated with certain mosques and find their audience throughout the German-speaking world, include Ahmed A., known as Abul Baraa, who is based in Berlin. Following the DMG ban, during which his premises were searched and many of his videos were deleted from the internet, he is said to have toned down his rhetoric, according to information from the German Press Agency. The well-known Salafist preacher holds German citizenship.

How much surveillance is allowed?

Especially difficult to detect are young Islamists who radicalize under the influence of Salafist preachers and terrorists who spread their content exclusively on the internet, particularly through social media. Finding early indicators for the security authorities is often difficult, partly due to the high hurdles for telecommunications surveillance in Germany.

Often, the first indication comes from a hint by a US intelligence agency, such as expressions of sympathy for the terrorist organizations Islamic State (IS) or Al-Qaeda. If further information suggests a willingness to act, the suspect can be arrested or taken into custody.

How many Islamists are there in Germany?

The domestic intelligence agency estimated the Islamist potential in the previous year at 27,200 people, only a part of whom are considered violent. The agency does not provide information on the number of supporters of IS and Al-Qaeda in Germany.

Especially concerning for the authorities are very young perpetrators whose radicalization process often progresses rapidly. An example of this is the case of two teenagers who allegedly planned to carry out an attack on a Christmas market in Leverkusen, North Rhine-Westphalia, in the fall of 2023 using a truck. At the time, they were 15 and 17 years old.

Are foreign "threats" and radical Salafist preachers being deported?

Yes. Between 2021 and June 2024, 35 so-called "threats" were deported from Germany, according to the federal government. "Threats" are people whom the police suspect of committing severe politically motivated crimes, including terrorist attacks. However, some "threats" and many of the Salafists who preach in German hold German citizenship. Some of them are citizens of countries to which Germany currently cannot deport anyone for legal or practical reasons, such as Syria and Afghanistan.

The decrease in the number of "threats" present in Germany in recent years is not solely due to deportations, but also to some leaving voluntarily or turning away from radical ideology. In July 2021, there were still 333 Islamists assessed in the federal territory. Currently, as reported by the German editorial network under reference to the Federal Criminal Police Office, 96 "threats" are in custody in Germany, and 208 are at large within the federal territory.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à la menace croissante de l'islamisme radical en Allemagne, citant le nombre élevé d'individus considérés comme ayant le potentiel de commettre des attaques terroristes en raison de convictions politiques-religieuses erronées. Les agences de sécurité en Allemagne surveillent activement les prêcheurs salafistes et les mosquées, interdisant les organisations qui dévalorisent les supposés incroyants, les femmes ou les Juifs.

Malgré les efforts pour expulser les prêcheurs salafistes radicaux et les individus suspectés d'avoir commis des crimes politiques graves, y compris des attaques terroristes, de nombreux d'entre eux détiennent la nationalité allemande, ce qui rend les expulsions difficiles.

