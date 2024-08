Table des matières

Comment le niveau de menace en Allemagne est-il évalué ?

Que signifie la "menace abstraite élevée" dont on parle ?

Quels sont les résultats des interdictions ?

Dans quelle mesure la surveillance est-elle autorisée ?

Combien d'islamistes y a-t-il en Allemagne ?

Les "individus dangereux" étrangers et les prêcheurs salafistes radicaux sont-ils expulsés ?

Les jeunes islamistes qui sont inspirés par des prêcheurs radicaux en ligne pour commettre des attaques terroristes sont souvent difficiles à détecter pour les autorités de sécurité. C'est le cas en Autriche, où trois concerts de la chanteuse pop Taylor Swift ont été annulés suite à un avertissement spécifique, ainsi qu'en Allemagne. Souvent, des déclarations suspectes dans les chats, des commandes de matériaux suspects ou des transferts en ligne vers des groupes islamiques sont les seuls indices.

Relativement élevé. Cela se voit notamment dans les efforts déployés par les autorités de sécurité lors de l'Euro de football cet été. "Le risque d'attaques jihadistes est aussi élevé qu'il ne l'a jamais été", a déclaré Thomas Haldenwang, président de l'Office fédéral pour la protection de la Constitution, à l'agence de presse allemande en juin. Les autorités de sécurité traitent de plus en plus d'indications correspondantes.

Cela signifie que les autorités attribuent à de nombreuses personnes en Allemagne l'intention d'essayer de commettre un acte terroriste pour des raisons politiques-religieuses erronées. Cela ne signifie pas qu'on sait de plans où les moyens de l'acte et la cible sont déjà connus. Cependant, si les autorités de sécurité estiment qu'il y a un risque élevé dans un cas spécifique, elles interviennent même si certains éléments d'un plan possible manquent encore.

Parmi les dernières attaques terroristes islamiques qui n'ont pas pu être empêchées, on compte l'acte sanglant d'un homme de 27 ans qui a tué un passant de 35 ans avec un couteau à Duisbourg en avril 2023. Neuf jours plus tard, il a poignardé quatre visiteurs dans un studio de fitness.

Une motivation religieuse est également censée avoir joué un rôle dans l'attaque au couteau mortelle à Mannheim, où un Afghan de 25 ans a blessé cinq hommes avec un couteau à la fin mai. L'un d'eux, le policier Rouven Laur de 29 ans, est décédé deux jours plus tard de ses blessures.

La protection de la Constitution a également plusieurs mosquées dans son collimateur, où des prêcheurs incitent contre les soi-disant incroyants. Des interdictions sont régulièrement émises ici. Par exemple, l'État de Basse-Saxe a interdit la communauté musulmane allemande (DMG) de Brunswick en juin.

Le salafisme est un courant islamique conservateur et regardant en arrière. Ses partisans se considèrent comme les champions d'un islam non dilué. Ils rejettent les réformes et veulent transformer l'État, l'ordre juridique et la société selon leur manuel. Le but est l'établissement d'un "califat" islamique.

Quels sont les résultats des interdictions ?

"We tolerate no associations in which supposed unbelievers, women, or Jews, as well as our societal order as a whole, are regularly devalued and whose combat is called for," explained Lower Saxony's Interior Minister Daniela Behrens (SPD) at the time of the DMG ban. To enforce the measure, a total of eight objects in Braunschweig and Berlin were searched.

However, there are often individuals among young terrorism suspects who have never set foot in a Salafist mosque but are influenced exclusively by so-called TikTok preachers.

Some of these preachers, who are sometimes affiliated with certain mosques and find their audience throughout the German-speaking world, include Ahmed A., known as Abul Baraa, who is based in Berlin. Since the DMG ban, which also resulted in searches at his residence and the deletion of many of his videos online, he is said to have become somewhat more restrained in his speech, according to information from the German Press Agency. The well-known Salafist preacher holds German citizenship.

Dans quelle mesure la surveillance est-elle autorisée ?

Surtout difficile à détecter sont les jeunes islamistes qui se radicalisent sous l'influence de prêcheurs salafistes et les terroristes qui diffusent leur contenu exclusivement en ligne, en particulier via les réseaux sociaux. Trouver des indices précoces pour les autorités de sécurité est souvent plus difficile - aussi parce que les barrières pour la surveillance des télécommunications en Allemagne sont élevées.

Souvent, cela commence par un tuyau d'une agence de renseignement américaine, qui a remarqué des sympathies pour les organisations terroristes Islamic State (IS) ou Al-Qaïda. Si d'autres informations indiquant une volonté d'agir sont trouvées, le suspect peut être arrêté ou placé en détention.

Combien d'islamistes y a-t-il en Allemagne ?

L'agence de renseignement intérieure a estimé le potentiel islamiste de l'année précédente à 27 200 personnes, dont seule une partie est considérée comme violente. L'agence ne fournit pas d'informations sur le nombre de partisans d'IS et d'Al-Qaïda vivant en Allemagne.

Les jeunes auteurs, chez lesquels le processus de radicalisation progresse souvent très rapidement, sont une préoccupation particulière pour les autorités. Un exemple en est le cas de deux adolescents qui ont prétendument prévu de commettre une attaque avec un camion sur un marché de Noël à Leverkusen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à l'automne 2023. À l'époque, ils avaient 15 et 17 ans.

Les "individus dangereux" étrangers et les prêcheurs salafistes radicaux sont-ils expulsés ?

Oui. Selon le gouvernement fédéral, 35 individus considérés comme dangereux ont été expulsés d'Allemagne entre 2021 et juin 2024. Les "individus dangereux" sont des personnes soupçonnées par la police d'avoir commis des crimes graves motivés par des raisons politiques, y compris des attaques terroristes. Cependant, certains "individus dangereux" et de nombreux Salafistes qui prêchent en Allemagne ont également la nationalité allemande. Certains d'entre eux sont citoyens de pays vers lesquels l'Allemagne ne peut actuellement expulser personne pour des raisons légales ou pratiques, comme la Syrie et l'Afghanistan.

Le fait que le nombre d'"individus dangereux" présents en Allemagne diminue depuis plusieurs années n'est pas uniquement dû aux expulsions, mais aussi au fait que certains partent volontairement ou se distancient de l'idéologie radicale. En juillet 2021, il y avait encore 333 islamistes considérés dans le territoire fédéral. Actuellement, selon le Redaktionsnetzwerk Deutschland citant le Bureau fédéral de police criminelle, 96 "individus dangereux" sont en détention en Allemagne, et 208 sont en liberté dans le territoire fédéral.

Outre l'Autriche, l'Allemagne rencontre également des problèmes avec des jeunes islamistes inspirés par des prêcheurs radicaux en ligne pour mener des attaques terroristes. Cela s'est notamment manifesté lors de l'Euro de football en Allemagne, où le niveau de menace était considéré comme relativement élevé.

L'Office fédéral pour la protection de la Constitution en Allemagne attribue un "niveau de menace abstraitement élevé" à de nombreux individus, indiquant une intention potentielle de tenter une attaque terroriste en raison de convictions politiques-religieuses erronées.

