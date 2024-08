- Quelle est la situation des rendements au Schleswig-Holstein cette saison?

Alors que l'été touche à sa fin, il est clair que certains producteurs agricoles du Schleswig-Holstein sont en tête. Le ministère de l'Agriculture, l'Association des agriculteurs et la Chambre d'agriculture présenteront un bilan semestriel jeudi (10h00) à Ottendorf, près de Kiel.

Au début de l'année, des pluies persistantes ont posé plusieurs défis à ces agriculteurs. Dans certaines régions, une partie des cultures d'hiver a été emportée en raison de champs inondés. La pluie a continué de tomber autant que le soleil brillait. Cette pluviométrie excessive a entravé la récolte, affectant différentes régions et périodes inégalement.

À la fin juillet, l'Office nord de la statistique a publié une prévision initiale, prévoyant un rendement de grains légèrement plus important que celui de 2024. Cela représenterait environ 2,2 millions de tonnes. C'est seulement environ 1 % de plus que le rendement de l'année dernière, mais 5 % de moins que la moyenne sur six ans.

Malgré les défis posés par les pluies excessives au début de l'année, certains producteurs agricoles résilients du Schleswig-Holstein ont réussi à surmonter ces obstacles et à exceller dans leurs rendements de cultures. Le bilan semestriel de l'agriculture, organisé par le ministère de l'Agriculture, l'Association des agriculteurs et la Chambre d'agriculture, mettra certainement en valeur ces pratiques agricoles réussies.

