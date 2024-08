- Quelle est la situation actuelle à Munster?

Mechthild Großmann (75), une star de longue date de "Münster-Tatort", s'apprête à partir après quelques dernières apparitions. Mais que réserve l'avenir pour le célèbre duo "Tatort" de Thiel et Boerne, après le départ de la procureure en chef Wilhelmine Klemm et de leur patron ? Both Prahl et Liefers partagent leurs réflexions sur la question.

La chaîne allemande WDR a récemment annoncé que Großmann, qui fait partie de la série depuis plus de 22 ans, quitte son rôle. Elle apparaîtra dans trois épisodes à venir avant de se lancer dans de nouveaux projets.

Comme l'actrice l'a déclaré dans un communiqué de presse,

Thiel et Boerne ne baissent pas les bras pour l'instant

Selon un article du journal "Bild", des discussions sont en cours pour remplacer Großmann. L'équipe de Münster vise à résoudre au moins 50 affaires dans un avenir proche. Dans une interview accordée à un journal quotidien, Liefers a exprimé sa tristesse face au départ de sa collègue et se réjouit de "passer les trois prochains épisodes ensemble jusqu'à la fin de 2025".

Interrogé sur son propre départ potentiel du "Münster-Tatort", Prahl a plaisanté, "Axel et moi sommes le 'Titanic'. Nous aidons tout le monde à monter dans les canots de sauvetage, nous enfilons nos smokings et nous sombrons avec un bon whisky à la main." Céline Dion (56) sera notre accompagnement musical, a ajouté l'acteur de Boerne. Et Liefers a conclu, "Tant que la musique joue, la fête continue. Nous sifflons toujours joyeusement. Mais nous ne sommes pas prêts à appuyer sur le bouton snooze pour l'instant."

On espère que la fête continue bien au-delà du 50ème épisode. Car si le rideau tombe pour Boerne et Thiel, cela pourrait arriver plus tôt que certains fans de "Tatort" ne le souhaiteraient. Pour l'instant, 45 affaires ont été diffusées, et le 46ème "Münster-Tatort", intitulé "On ne meurt qu'une fois", est actuellement prévu pour le quatrième trimestre de 2024.

Les paragraphes suivants sont ajoutés pour discuter plus en détail du départ de Mechthild Großmann :

