Quelle est la raison de l'incidence élevée des infections par le mycoplasme?

Les microbes dépendants de l'hôte, appelés mycoplasmes, peuvent entraîner des infections pulmonaires graves.

Ces pathogènes, tels que Mycoplasma pneumoniae, ne sont pas des virus, mais des bactéries parasites. Comme l'explique le biologiste Roger Dumke, directeur du laboratoire de référence pour les mycoplasmes à l'Institut de microbiologie médicale et de virologie de l'Hôpital universitaire de Dresde, "Les mycoplasmes sont très dépendants de l'hôte et cela concerne uniquement les humains." Ces bactéries se distinguent des autres par leur absence de parois cellulaires, ce qui rend les antibiotiques conventionnels comme la pénicilline inefficaces pour les traiter. Mycoplasma pneumoniae a été détecté pour la première fois en 1938.

Niveau de danger d'une infection

Les infections à Mycoplasma pneumoniae sont généralement bénignes, mais peuvent parfois être graves. Le pathogène se transmet couramment par la toux et les éternuements. En général, la plupart des individus se remettent sans intervention médicale. Selon Dumke, les personnes ayant un système immunitaire fort ont tendance à bien supporter le pathogène. Cependant, certaines peuvent nécessiter des médicaments spécialisés pour se remettre. "Des antibiotiques efficaces sont disponibles à cette fin", déclare le scientifique. Les souches résistantes sont rares en Allemagne.

Situation actuelle des infections

"Nous assistons actuellement à une augmentation significative des cas et donc à un pourcentage plus élevé de maladies graves", explique Dumke. "La tendance est indéniable." Par rapport aux niveaux d'avant COVID-19, il y a eu une augmentation de dix à vingt fois des infections.

Le Dr Frank Powitz, pneumologue à Munich, a remarqué une augmentation des infections pulmonaires depuis l'été, y compris celles causées par les mycoplasmes. Cependant, son homologue Dr Norbert Mülleneisen à Leverkusen n'a pas observé d'augmentation des pneumonies à Mycoplasma pneumoniae dans sa pratique.

Aucune étude approfondie n'a été menée en Allemagne pour déterminer la prévalence des infections à mycoplasmes. L'obligation de signalement pour la détection du pathogène par prélèvements nasaux ou buccaux ou tests sanguins existe uniquement en Saxe.

D'ici mi-septembre, environ 12 000 rapports d'infections avaient été faits en Saxe, selon l'Institut d'État de santé et de médecine vétérinaire. Bien que cela inclue diverses espèces de mycoplasmes autres que Mycoplasma pneumoniae, Dumke estime que le pathogène pulmonaire est principalement responsable de l'augmentation. À titre de comparaison, il y avait environ 2 000 rapports d'infections à mycoplasmes à cette époque en 2023, et environ 1 200 en 2019, avant la pandémie de COVID-19.

Raisons de l'augmentation des infections

Dumke attribue cette tendance à un effet de rattrapage post-pandémie de COVID-19. Des changements possibles dans les sous-types du pathogène pourraient contribuer à cette augmentation.every few years, subtle changes to these subtypes have resulted in higher infection rates in the past. Following the easing of COVID-19 safety measures, these subtype shifts could be more pronounced this time and could potentially bypass the immune system of more people.

En outre, Dumke estime que les individus ont eu une exposition limitée au pathogène en raison des mesures d'hygiène liées à la pandémie. Par conséquent, la réponse immunitaire spécifique à Mycoplasma pneumoniae dans la population allemande pourrait avoir besoin d'être reconstruite. "La vague finira par se calmer", déclare Dumke. "Mais quand cela se produira, c'est encore incertain."

Symptômes

Les symptômes peuvent prendre entre une et quatre semaines pour se manifester après l'exposition aux bactéries, selon l'autorité de santé américaine, le CDC. La plupart du temps, ces symptômes ressemblent à un rhume, notamment la toux, la fatigue, la fièvre ou la gorge douloureuse. Les jeunes individus peuvent également présenter de la diarrhée, des vomissements ou du sifflement. Si des complications se produisent, des crises d'asthme ou des infections pulmonaires graves pourraient se développer.

La maladie se développe souvent progressivement, ce qui la rend difficile à reconnaître immédiatement. Cela est en partie dû au fait qu'elle diffère des infections pulmonaires typiques, qui sont souvent caractérisées par une forte fièvre, des frissons et une toux sévère, tandis que les infections pulmonaires induites par les mycoplasmes se manifestent par une fièvre légère, une toux sèche et une dyspnée. Selon le médecin de Munich Powitz, les infections pulmonaires causées par les mycoplasmes peuvent être plus graves et plus prolongées que celles causées par d'autres pathogènes.

Même si les infections à Mycoplasma pneumoniae entraînent généralement des symptômes bénins, des antibiotiques bactériens tels que la tétracycline ou les macrolides sont essentiels pour traiter les cas graves, comme l'a mentionné Dumke. Malheureusement, certaines souches de bactéries, telles que Mycoplasma pneumoniae, sont résistantes aux antibiotiques courants comme la pénicilline en raison de leur structure unique, notamment leur absence de parois cellulaires.

