- Quelle est la qualité de la saison 4?

La série de comédie romantique "Emily in Paris" est l'une des productions les plus populaires sur le service de streaming Netflix. Le 15 août, Lily Collins (35 ans) revient en tant qu'Américaine Emily Cooper sur les écrans, pour vivre de nouvelles aventures et des histoires d'amour compliquées dans la capitale française. Cependant, la quatrième saison de la série à succès sera diffusée en deux parties, avec la saison finale qui commence le 12 septembre, composée de cinq épisodes, tout comme la première partie. Voici ce à quoi s'attendre du retour de la série.

Les attentes pour la saison 4

Le mariage raté de Camille (Camille Razat, 30 ans) et Gabriel (Lucas Bravo, 36 ans) à la fin de la saison précédente a également mis la vie d'Emily (Collins) sens dessus dessous. Son petit ami britannique Alfie (Lucien Laviscount, 32 ans) a rompu avec elle, tandis qu'Emily est la seule à savoir que Camille attend l'enfant de Gabriel.

Ces circonstances sont difficiles pour la saison 4, mais en même temps, Emily et Gabriel semblent enfin libres de former un couple, s'ils le souhaitent. Cependant, Emily est incertaine au début des nouveaux épisodes et a encore des sentiments pour Alfie, qui l'évite. Pendant ce temps, Mindy (Ashley Park, 33 ans) et son groupe se préparent pour leur participation au Concours Eurovision de la chanson, mais ils sont à court d'argent. Et la patronne dominatrice de Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu, 61 ans) doit non seulement faire face à une restructuration dans l'équipe de l'Agence Grateau, mais aussi faire face à un dilemme délicat de son passé.

Emily à Rome et Paris en hiver

Dans la nouvelle quatrième saison de "Emily in Paris", les choses seront différentes. La production montrera de nouveaux aspects de la capitale française, car la série Netflix se déroulera également en hiver pour la première fois, donnant une toute nouvelle dimension à la mode présentée.

De plus, le personnage principal Emily se rendra cette fois à Rome. De nouvelles figures apparaitront, comme le charmant Marcello (Eugenio Franceschini, 32 ans), héritier confiant de la famille italienne influente des Muratori. À Paris, les téléspectateurs rencontreront pour la première fois la mère de Sylvie, interprétée par la légendaire actrice française Liliane Rovere ("Dix pour cent", 91 ans).

"Emily in Paris" continue de fasciner dans la saison 4

Au début de la précédente saison de la populaire série comique Netflix, le personnage principal Emily était coincée dans une dilemme professionnel, essayant vainement de travailler pour à la fois son patron français Sylvie et son mentor américain Madeline (Kate Walsh, 56 ans).

Dans la nouvelle quatrième saison de "Emily in Paris", le personnage principal est maintenant plus stable dans sa vie professionnelle, tandis que son collègue Julien (Samuel Arnold, 33 ans) est de plus en plus agacé par le comportement intrusif d'Emily lors des réunions. Lorsqu'elle prend trop de clients et de campagnes à son goût, il finit par agir.

Emily, ses voisins Gabriel et Camille, et l'artiste grecque revenue Sofia (Melia Kreiling, 34 ans) naviguent dans leur toile de relations de plus en plus complexe dans la saison 4, tandis que la patronne de Sylvie est impliquée dans une affaire MeToo qui l'oblige à prendre une difficile décision professionnelle.

Le rythme de l'intrigue reste élevé. Le créateur de la série Darren Star (63 ans), qui a travaillé auparavant sur des séries

