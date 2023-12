Quelle est la prochaine étape pour Serena Williams après son élimination au premier tour à Wimbledon ?

Son retour à Wimbledon mardi - un match de trois heures et 11 minutes contre la Française Harmony Tan - a été théâtral, passionnant, mais s'est finalement soldé par une défaite.

Dans le match le plus long du tableau féminin jusqu'à présent, Tan, classée 115e au monde et faisant sa première apparition à Wimbledon, sans parler de la scène principale du Centre Court, a tenu bon dans le super tie-break décisif pour s'imposer 7-5 1-6 7-6 (10-7).

Ce n'était pas la meilleure performance de l'illustre carrière de Williams, et ce n'était pas près de l'être étant donné le temps qu'elle a passé à l'écart du jeu.

Mais lorsque le toit s'est refermé et que les lumières se sont allumées sur le Centre Court - une scène qui a provoqué des ooh et des ahs de la part des spectateurs - les deux joueuses ont offert un spectacle qui a surpassé le drame.

A la fin, c'est Tan qui a gâché la fête du retour de Williams, produisant à plusieurs reprises des coups qui ont même valu des applaudissements à son adversaire de l'autre côté du filet.

"Pour mon premier Wimbledon, c'est incroyable. C'est juste wow", a déclaré Tan, perdue dans ses mots, lors de son interview sur le court.

Peu de personnes présentes ont pu dire le contraire.

Quant à Williams, qui a fêté ses 40 ans en septembre dernier, elle refuse d'abandonner sa quête d'un 24e titre du Grand Chelem, cinq ans après avoir remporté son dernier titre à l'Open d'Australie.

"Qui sait où j'apparaîtrai", a-t-elle déclaré aux journalistes qui l'interrogeaient sur son avenir, laissant même entendre qu'une participation à l'US Open pourrait être envisagée dans le courant de l'année.

"L'US Open - qui est le premier endroit où j'ai gagné un grand chelem - est toujours quelque chose de très spécial", a ajouté Williams. "La première fois est toujours spéciale. Il y a beaucoup de motivation pour s'améliorer et pour jouer à domicile".

Il fallait s'attendre à ce que Williams soit rouillée lors de son retour à Wimbledon et il lui a fallu du temps pour trouver un certain rythme contre Tan. Avant mardi, sa seule sortie en compétition au cours de l'année écoulée avait été deux matches de double à Eastbourne la semaine dernière.

Elle a été breakée dans le premier jeu, mais au quatrième jeu, elle a commencé à trouver ses marques, frappant ses coups de fond de court plus proprement et ripostant avec un double break sur le service de Tan.

Le premier set s'est toutefois avéré révélateur de l'ensemble du match : alors que Williams semblait avoir le dessus sur son adversaire, Tan revenait à la charge.

Ce fut le cas à plusieurs reprises dans le dernier set, Williams menant deux fois par un break, puis prenant l'avantage dans le super tie-break décisif, avant que Tan ne remporte 10 des 13 points suivants et ne remporte la plus grande victoire de sa carrière.

Le match de mardi a été une véritable opposition de styles. L'attaque de Williams a été irrégulière, avec 61 coups gagnants - un mélange de coups de fond de court et de coups de volée - entrecoupés de 54 fautes directes.

Tan, en revanche, a été plus conservatrice et s'est appuyée sur son slice pour déplacer Williams sur le court - une tactique dont l'Américaine a admis plus tard qu'elle l'avait prise par surprise.

"Je pense que j'aurais pu jouer contre n'importe qui, le résultat aurait probablement été différent", a-t-elle déclaré. "Je savais avant le match qu'il y avait beaucoup de slice, mais pas autant de coup droit. J'ai dû essayer de trouver mon rythme sur le terrain. Vous savez, le recul est de 20/20".

Le point positif pour Williams, qui avait abandonné face à Aliaksandra Sasnovich au premier tour de Wimbledon l'an dernier après avoir glissé et s'être blessée à la jambe, est que son corps a bien résisté à Tan.

"Physiquement, j'étais bien", a-t-elle ajouté. "Sur les deux derniers points, j'ai vraiment commencé à le sentir. Mais je me déplace bien, je récupère beaucoup de balles. Je me déplace bien à l'entraînement.

"Ce n'était pas surprenant pour moi, car je savais que je me débrouillais bien. Je ne me suis pas entraînée pour un match de trois heures. Je pense que c'est là que je me suis trompée".

Avant Wimbledon, Williams a expliqué que le tennis n'était plus son seul centre d'intérêt dans la vie. En dehors du court, la maternité, son entreprise et la sortie du film King Richard, qu'elle a contribué à produire, ont occupé son temps.

"Honnêtement, c'est totalement différent. Une partie de moi a l'impression que cela représente un peu plus de ma vie maintenant que les tournois", a-t-elle déclaré la semaine dernière.

Mais cela ne veut pas dire que Williams est totalement prête à dire adieu au tennis - même si elle reste indécise quant à la date et au lieu de sa prochaine apparition.

La défaite contre Tan a même ravivé sa passion pour le tennis.

Cela me donne vraiment envie d'aller sur les courts d'entraînement", a-t-elle déclaré, "parce que quand vous ne jouez pas mal et que vous êtes si proche... c'est un peu comme si je me disais : "Ok, Serena, tu peux le faire si tu le veux"".

Source: edition.cnn.com