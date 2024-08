"Quelle est la nécessité pour les Arméniens", a demandé Loukachenko à 18h40.

Commentaires d'Alexandre Loukachenko sur l'Arménie entraînent des manifestations

Les remarques d'Alexandre Loukachenko, le dirigeant biélorusse, sur l'Arménie ont suscité des manifestations. Des manifestants ont jeté des œufs sur l'ambassade de Biélorussie à Erevan, la capitale arménienne, mercredi, réclamant l'expulsion de l'ambassadeur, selon les médias ukrainiens. Avant cela, Loukachenko avait critiqué la position pro-occidentale de l'Arménie à la télévision d'État russe, déclarant : "À quoi servent les Arméniens ? Personne n'en a besoin. Qu'ils développent leur économie et se fient à leurs propres ressources. Demain, lorsque Macron ne sera plus là, personne ne se souviendra des Arméniens", a-t-il déclaré, faisant référence au président français. Les relations entre l'Arménie et la Russie, son allié de longue date, se sont tendues depuis que l'Azerbaïdjan a pris la région du Haut-Karabakh en septembre dans une offensive militaire, mettant fin à trois décennies de contrôle séparatiste arménien.

18:03 Morts signalés après une attaque de bombes glissantes en Ukraine

Deux personnes ont perdu la vie dans la région de Sumy, près de la frontière avec la région russe de Kursk, suite à une attaque à l'aide de deux bombes glissantes, selon le parquet ukrainien. Les bombes russes ont pris pour cible des installations critiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait visité Sumy plus tôt dans la journée et avait affirmé que les attaques contre la ville avaient diminué depuis la prise de certaines parties de Kursk.

17:28 Un pétrolier en feu dans un port russe après une attaque présumée ukrainienne

Un pétrolier est en feu dans le port russe de Kavkaz dans la région de Krasnodar, à l'est de la Crimée, selon les autorités locales. Cela suit une attaque présumée ukrainienne. Divers médias russes publient des photographies et des vidéos prétendument montrant l'incendie et des colonnes de fumée dense. Les forces ukrainiennes partagent également ces images sur les réseaux sociaux, avec la légende "Neptune rend visite au port de Kavkaz" sur leur canal Telegram. Des rumeurs sur les canaux Telegram russes suggèrent que le navire a été touché par un missile anti-navire Neptune. Cependant, la portée officielle de l'arme est de 300 kilomètres, et la ligne de front est plus éloignée. Moscou dépend lourdement de ce port pour approvisionner ses troupes dans son conflit contre l'Ukraine.

16:41 L'armée russe revendique des gains en Ukraine ; l'Ukraine signale un succès dans la région de Kursk

L'armée russe affirme avoir saisi un autre village près de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine, avec des troupes maintenant à environ 10 kilomètres de la ville, un important hub logistique. Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé des plans pour renforcer les troupes dans la région de Pokrovsk. Il signale maintenant un succès dans la région russe de Kursk, avec des troupes capturant un autre village et "renflouant le fonds d'échange" - capturant plus de soldats russes. Selon ces rapports, les troupes ukrainiennes contrôlent 94 villages et plus d'un thousand kilomètres carrés de terrain dans la région de Kursk. Cependant, ces allégations ne sont pas étayées.

16:12 L'Ukraine nie une tentative d'attaque contre une centrale nucléaire ; la Russie pourrait mener une "provocation nucléaire"

L'Ukraine nie l'allégation du président russe Vladimir Poutine selon laquelle des troupes ukrainiennes ont tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk la nuit dernière. "C'est une fabrication totale", écrit Andrii Kovalenko, responsable du département de lutte contre la désinformation au Conseil de sécurité et de défense nationale de l'Ukraine. Cette allégation suit de nombreuses fausses allégations de la Russie selon lesquelles l'Ukraine prévoyait une "provocation nucléaire" aux centrales nucléaires de Kursk et de Zaporijjia. Cependant, tous les indices suggèrent que la Russie pourrait mener elle-même cette provocation, ajoute Kovalenko. Il considère la "possibilité d'une provocation nucléaire par la Russie" comme réelle, étant donné que Poutine y est impliqué.

15:46 Les installations de stockage de gaz de l'UE sont à 90 % pleines

Deux mois avant la date cible, les installations de stockage de gaz dans l'Union européenne sont maintenant à 90 % pleines. L'UE se dit "totalement prête pour l'hiver prochain", selon la Commission européenne. Après que la Russie a lancé son invasion de l'Ukraine, les 27 pays membres ont convenu à l'été 2022 que les installations de stockage de gaz dans l'UE devraient en moyenne être à 90 % pleines d'ici novembre. Selon les données du portail Gas Infrastructure Europe, il y a des différences entre les pays : le taux de remplissage le plus élevé est en Espagne à 100 %, et le plus faible en Lettonie à environ 69 %. En Allemagne, les installations de stockage sont reportedly à 93,6 % pleines. L'UE vise à réduire sa dépendance au gaz naturel russe en augmentant les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) des États-Unis et de gaz naturel de la Norvège.

15:21 Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer une centrale nucléaire russe

Le président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine d'avoir tenté d'attaquer la centrale nucléaire de Kursk. "L'ennemi a tenté d'attaquer la centrale nucléaire hier soir", déclare le chef du Kremlin sans fournir de preuves. "L'AIEA a été informée", déclare Poutine lors d'une réunion du gouvernement diffusée à la télévision. L'AIEA avait précédemment mis en garde contre les conséquences potentielles des combats sur la centrale nucléaire et avait appelé "toutes les parties à exercer la plus grande retenue". En savoir plus ici.

14:21 La Russie : 115 000 personnes évacuées des régions dangereuses

115 000 personnes ont été évacuées des régions russes dangereuses proches de la frontière ukrainienne, selon le vice-Premier ministre Denis Manturov. Les dommages aux agricultura

15:40 Avancée de Kursk Inconnue

Le chancelier allemand Olaf Scholz s'attend à ce que l'avancée ukrainienne en Russie soit une "opération spatialement et temporellement limitée". Cependant, selon les observations de la correspondante de ntv Nadja Kriewald, cela n'est pas évident pour le moment. "Au contraire", déclare-t-elle dans son rapport de situation actuel de Sumy dans l'est de l'Ukraine.

15:20 Avions Russes Détruits à Sawaslejka

Plusieurs avions russes ont été détruits lors d'attaques ukrainiennes sur la base aérienne de Sawaslejka, selon les informations de la chaîne de télévision publique Suspilne. Selon ces informations, un intercepteur supersonique MiG-31K et deux transporteurs stratégiques Il-76 ont été détruits lors d'une attaque le 16 août, et environ cinq avions, probablement des MiG-31K/I, ont été endommagés. Lors d'une attaque le 13 août, un dépôt de carburant et de lubrifiants a été touché, et un autre MiG-31K/I a été endommagé.

15:06 Services de Renseignements Russes Enquêtent sur des Journalistes de CNN

Le service de sécurité fédéral russe (FSB) a ouvert des procédures pénales contre plusieurs journalistes étrangers pour des rapports dans la région russe de Kursk, où l'armée ukrainienne contrôle plusieurs localités. Des procédures ont été engagées contre un journaliste de CNN et deux journalistes ukrainiens pour "traversée illégale de la frontière nationale", a déclaré le FSB. Selon le FSB, les journalistes ont effectué des enregistrements vidéo dans la ville de Sudzha, contrôlée par les troupes ukrainiennes. Le service de sécurité a annoncé qu'il émettrait bientôt des mandats d'arrêt internationaux. Les trois journalistes encourent jusqu'à cinq ans de prison en Russie. Récemment, le journaliste américain Evan Gershkovich a pu retourner dans son pays dans le cadre d'un échange de prisonniers après avoir été condamné à 16 ans dans un camp de travail pour alleged'espionnage. Lire la suite ici.

14:34 Zelenskyy dans la région frontalière : "Fonds d'échange" Rechargé

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy visite la région frontalière de Sumy, dans le nord-est de l'Ukraine, d'où les troupes ukrainiennes ont pénétré en Russie il y a plus de deux semaines. Là-bas, un autre lieu dans la région de Kursk a été capturé, annonce Zelenskyy. Il déclare également que le "fonds d'échange" a été renfloué, faisant référence à la capture de soldats russes pour un futur échange avec les Ukrainiens détenus en captivité en Russie. Zelenskyy souligne que depuis l'offensive de Kursk, les attaques sur Sumy et le nombre de morts civils ont diminué. Il publie une vidéo le montrant avec le commandant en chef des troupes ukrainiennes, Olexander Syrskyj, qui l'a informé du renforcement des troupes dans l'est de l'Ukraine, où la Russie progresse davantage.

14:06 Suspicion d'espionnage : Rapport d'engins supposément russes à Brunsbüttel

Des engins supposément russes ont été repérés au-dessus du plus grand parc industriel du Schleswig-Holstein, selon le journal "Bild". Ces derniers jours, des drones ont été régulièrement vus survolant la centrale nucléaire décommissionnée et le terminal GNL de Brunsbüttel à grande vitesse, violant plusieurs fois la zone d'interdiction de vol. Le parquet de Flensburg enquête pour suspicion d'espionnage dans le but de sabotage. Intérieurement, un rapport de police indique : "La zone d'interdiction de vol a été violée à plusieurs reprises par survol de la centrale nucléaire". Un objet ennemi, prétendument un drone militaire, a été détecté. Selon "Bild", les drones seraient attribués à des agents russes et pourraient avoir été lancés depuis des navires civils dans la mer du Nord. Lire la suite ici.

13:40 Ambassade des États-Unis à Kyiv met en garde contre des attaques dans les jours à venir

L'ambassade américaine à Kyiv met en garde contre un risque accru d'attaques aériennes à l'approche du jour de l'indépendance de l'Ukraine le samedi. Dans les jours à venir et pendant le week-end, il y a un danger accru que la Russie attaque l'Ukraine avec des drones et des missiles, indique l'ambassade sur son site web. L'Ukraine célèbre le 33e anniversaire de son indépendance de l'Union soviétique le 24 août. Depuis le début de la guerre en Ukraine il y a deux ans et demi, cette fête a pris une signification particulière pour les Ukrainiens. Récemment, des soldats ukrainiens ont pénétré de manière inattendue en territoire russe dans la région frontalière de Kursk. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié cela de provocation et a menacé de répondre de manière "appropriée".

Un incendie se déclare dans une installation militaire près de Marinovka dans la province russe du Volgograd. Les habitants rapportent des bruits d'explosion. Les autorités locales attribuent l'incendie à une attaque de véhicules aériens sans pilote (VUDA) ukrainiens. Aucun blessé n'est signalé.

10:41 Russie Now Relying on Portable Shelters in Kursk

10:10 L'Ukraine partage des preuves de progrès à Kursk

here

Les autorités locales indiquent que des sanctuaires en béton portables sont installés pour la population dans le district frontalier russe de Kursk. "Sur mes instructions, l'administration de la ville de Kursk a désigné des emplacements centraux pour l'installation de bunkers modulaires portables," explique le gouverneur régional Alexei Smirnov via Telegram. Ils seront érigés dans des zones animées, comme à 60 arrêts de bus. Smirnov partage une photo d'un camion transportant l'un des modules. Des bunkers sont également établis dans deux autres lieux, y compris à Kursk, où se trouve la centrale nucléaire de la région de Kursk. La Russie accuse l'Ukraine de planifier une attaque contre l'installation, une affirmation que l'Ukraine nie.

09:42 La Russie signale des drones dans plusieurs régions

L'armée russe affirme avoir repoussé plusieurs attaques aériennes ukrainiennes dans l'ouest du pays. Selon le gouverneur de la région de Volgograd, Andrei Bocharov, "la plupart des drones ont été détruits" près du village de Marinovka. Dans le district frontalier de Kursk, le gouverneur Alexei Smirnov rapporte que "deux missiles ukrainiens et un drone ont été détruits par la défense aérienne russe". Dans la région du sud de Rostov, le gouverneur Vasily Golubev déclare qu'une attaque utilisant cinq drones a été "déjouée". Des drones sont également signalés avoir été neutralisés dans les régions russes de Voronezh et de Bryansk.

09:09 Armes à longue portée contre des cibles en Russie : Kiev cherche l'autorisation des États-Unis

Le ministre de la Défense ukrainien Rustem Umerov rencontre une délégation bipartite de représentants de la Chambre des représentants des États-Unis à Kiev. Selon le ministère à Kiev, le représentant républicain Rob Wittman et le représentant démocrate David Trone discutent de la situation au front et de la politique de Washington concernant l'utilisation d'armes à longue portée contre des cibles russes. "J'ai souligné la nécessité d'obtenir Immediately l'approbation de nos alliés pour utiliser pleinement les armes à longue portée contre des cibles en Russie", a déclaré Umerov. "Il s'agit de protéger nos villes et villages paisibles."

08:36 Un acteur de Star Wars lance une campagne

L'acteur américain Mark Hamill, célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans "Star Wars", collecte des fonds pour des robots de déminage en Ukraine. En collaboration avec l'expert en Europe de l'Est Timothy Snyder, ils cherchent à recueillir 441 000 dollars grâce à la campagne "Terrain sûr". Les robots sont destinés à neutraliser les mines dans des endroits difficiles d'accès, à une distance sûre des opérateurs. "L'une des pires atrocités commises par la Russie en Ukraine est la dispersion de millions de mines", a déclaré Snyder. "J'ai visité des zones non occupées près du front où les gens doivent prendre des risques pour aider les autres à retourner à leurs fermes et à leurs maisons. Grâce à ces robots, les mines peuvent être éliminées et des vies peuvent être sauvées." L'Ukraine est heavily minée, et sa déminage pourrait prendre des décennies.

08:01 Le Kremlin semble se préparer aux Russes pour une "nouvelle réalité"

L'attaque ukrainienne sur Kursk pose un défi à la propagande de Moscou. Bien que les régions soient éloignées, une source liée au Kremlin a déclaré au portail russe indépendant Meduza, basé à Riga, "Mais même la pénétration sur le territoire russe et la prise de contrôle de villages est un événement nouveau et très désagréable." Pour atténuer l'inquiétude, qui a considérablement augmenté depuis l'invasion de Kursk, le Kremlin tente de préparer les Russes à la vie dans une "nouvelle réalité" et une "nouvelle normalité". Le message est : L'ennemi a bel et bien pénétré sur le territoire russe, il est au bord de la défaite - mais la récupération du territoire prendra du temps, et les Russes doivent faire preuve de patience. Entre-temps, les habitants sont encouragés à "transformer la négativité et le choc en une direction positive" - à savoir en collectant des fournitures d'aide pour la région de Kursk. En général, tous les officiels interrogés par Meduza sont convaincus que les combats dans la région de Kursk pourraient durer plusieurs mois. Une source liée au gouvernement précise que cette estimation est "très optimiste - si tout se passe bien."

Plus sur ce ici

ici07:30 Le gouverneur russe confirme un incendie dans une installation militaire

Les autorités russes confirment des rapports selon lesquels une installation militaire dans la région russe du sud de Volgograd est en flammes après une attaque de drone ukrainien. Le gouverneur régional Andrei Bocharov a annoncé via Telegram que le drone a frappé l'installation. Aucun décès n'a été signalé. Bocharov n'a pas précisé quelle installation militaire était impliquée. Il a expliqué, however, que le village de Marinovka était la cible de l'attaque, où la Russie a une base aérienne.

06:56 Ancien conseiller en sécurité : Poutine a eu un impact hypnotisant sur TrumpSelon l'ancien conseiller en sécurité des États-Unis, le général Herbert Raymond McMaster, le président russe Vladimir Poutine a eu une influence substantielle sur l'ancien président américain Donald Trump. Cela est révélé dans le livre de McMaster, "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", selon "The Guardian". "Poutine, un ancien membre du KGB rusé, a exploité l'ego et les insécurités de Trump avec des flatteries", cite-t-on McMaster. Poutine a décrit Trump comme "un individu extraordinaire, talentueux, indéniablement". Il a exercé une influence hypnotisante sur Trump. McMaster, qui a servi comme conseiller en sécurité de Trump pendant environ un an, avait mis en garde Trump à l'époque : "Monsieur le Président, c'est le meilleur menteur du monde". Il a suggéré que Poutine était confiant de pouvoir "manipuler" Trump et obtenir une relaxation des sanctions et un retrait peu coûteux des troupes américaines de Syrie et d'Afghanistan.

06:20 Alarmes d'incendies à la base aérienne russe de Volgograd

Des explosions ont été rapportées dans la nuit dans la ville russe de Kalach-on-Don, dans la région de Volgograd. Divers canaux Telegram russes attribuent ces explosions à une attaque de drones. Un incendie aurait éclaté sur une base aérienne voisine. La région de Volgograd se trouve à environ 900 kilomètres au sud-est de Moscou. La cible était probablement la base aérienne de Marinovka dans le village d'Oktyabrsky, à environ 20 kilomètres de Kalach-on-Don. Les témoins de la région ont rapporté avoir entendu entre six et dix explosions bruyantes, accompagnées des sons distinctifs de drones, selon Telegram.

here

05:44 Klingbeil : L'Allemagne fournira des fonds supplémentaires si l'aide à l'Ukraine à partir des actifs russes gelés échoue

Le chef du SPD, Lars Klingbeil, a promis un soutien supplémentaire à l'Ukraine. Si la distribution prévue de milliards d'euros d'actifs russes gelés à l'Ukraine échoue, l'Allemagne apportera une aide financière supplémentaire, a-t-il déclaré lors d'un podcast avec le deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. "Nous ne pouvons pas en arriver à un point où nous disons : 'Maintenant, il n'y a plus d'argent pour l'Ukraine'", a déclaré Klingbeil. "Dans ce cas, nous sommes certainement tenus de chercher un financement en Allemagne. Nous avons une responsabilité envers l'Ukraine, et nous trouverons des solutions."

04:27 L'Ukraine commente les attaques de drones en Russie

Le service de renseignement militaire ukrainien HUR a commenté les objectifs des attaques de drones en Russie dans la nuit. Elles visaient l'aéroport de Moscou Ostafyevo, la base aérienne de Millerovo dans la région de Rostov et un centre de communication radio, a informé le chef du HUR, Kyrylo Budanow, sur le site d'informations militaires "The War Zone". Environ 50 drones ont été impliqués. L'ampleur des dommages est actuellement évaluée. Les autorités russes ont rapporté avoir abattu 45 drones sur le territoire russe le matin.

03:09 La Russie prépare des gilets pare-balles et des casques pour les travailleurs des urnes à Kursk pour les élections à venir

Pour les élections régionales anticipées dans la région disputée de Kursk, à la frontière russe, la Russie prévoit d'équiper les travailleurs des urnes de gilets pare-balles et de casques. Des bureaux de vote supplémentaires seront également installés dans d'autres régions du pays pour les personnes qui ont fui la région, a déclaré Tatiana Malakhova, présidente de la commission électorale régionale, selon les agences de presse russes. La région est actuellement en état d'urgence. Les élections des gouverneurs et des parlements régionaux sont prévues dans plusieurs régions de Russie du 6 au 8 septembre. Le vote a été autorisé à commencer tôt dans les régions frontalières, notamment Kursk, Belgorod et Bryansk.

01:34 Fico accuse les démocraties occidentales d'exercer une "pression d'opinion" sur la politique étrangèreLe Premier ministre slovaque Robert Fico se plaint de se sentir opprimé par la "pression d'opinion" dans les démocraties occidentales. Selon lui, ceux qui s'écartent du consensus sur les questions essentielles de politique étrangère sont "arbitrairement pressés et menacés d'isolement" par les démocraties occidentales. Dans une déclaration publiée à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de Moscou en 1968, Fico compare la répression violente du "Printemps de Prague" en 1968 par les troupes du pacte de Varsovie à ce qu'il considère comme la "pression d'opinion" actuelle en Europe. Fico s'oppose à l'aide militaire de l'UE à l'Ukraine et a été accusé d'être pro-russe à la suite de ces accusations.

00:12 L'Ukraine signale 46 attaques russes près de Pokrovsk en une journéeL'Ukraine signale 46 attaques russes le long du front près de la ville de Pokrovsk, à l'est du pays, au cours de la journée. Sur ces 46 attaques, 44 ont été repoussées, selon le quartier général. À 21 heures CET, les combats se poursuivaient sur les deux autres sections. 238 soldats russes ont été tués ou blessés lors des combats. Il n'y a pas de informations sur les pertes ukrainiennes. La Russie n'a pas encore réagi.

23:09 La Russie affirme avoir repoussé une incursion ukrainienne dans la région de BryanskLa Russie affirme avoir arrêté une incursion de "saboteurs" ukrainiens dans la région frontalière de Bryansk, qui borde Kursk. L'incursion du "groupe de reconnaissance-sabotage ukrainien" a été stoppée par les forces de l'agence de renseignement russe FSB et les unités de l'armée russe, selon le gouverneur de Bryansk, Alexandre Bogomaz. "L'ennemi a été engagé par des tirs", a-t-il ajouté. La situation est maintenant "sous contrôle".

22:15 Zelensky: L'Ukraine attend une répartition rapide des milliards promisLe président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son espoir de voir les milliards promis en aide par l'Occident distribués rapidement. Ces fonds proviennent en partie des actifs russes d'État confisqués. Bien que de nombreuses déclarations politiques aient été émises par les partenaires de l'Ukraine, d'autres sont attendues, souligne Zelensky dans son message vidéo du soir. "Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un système fonctionnel." L'Ukraine dépend des revenus des actifs russes gelés pour faire face à l'agression russe. "Les discussions à ce sujet ont duré trop longtemps, et nous avons besoin d'actions décisives maintenant." Lors de leur sommet de juin, les pays du G7 ont approuvé une nouvelle aide financière à Kyiv, avec un prêt de 50 milliards de dollars conditionné aux revenus des intérêts des actifs russes gelés.

21:52 Poutine salue les liens commerciaux solides avec la ChineLe président russe Vladimir Poutine salue la collaboration croissante avec la Chine. "Nos relations commerciales connaissent une progression importante (...). L'accent mis par les deux gouvernements sur l'interaction commerciale et économique porte ses fruits," explique Poutine lors d'une réunion avec le Premier ministre chinois Li Qiang au Kremlin. La Chine et la Russie ont "des plans et initiatives conjoints étendus dans les secteurs économique et humanitaire," poursuit Poutine. Li déclare que les relations sino-russes sont à un "niveau sans précédent," selon le Kremlin. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'alliance stratégique entre la Russie et la Chine s'est renforcée, la Chine servant de partenaire commercial crucial pour la Russie sous les sanctions occidentales.

21:20 Demande rejetée : l'ancien vice-ministre russe de la Défense reste en détentionL'ancien vice-ministre russe de la Défense Dmitri Bulgakov, soupçonné de corruption, restera incarcéré. Sa demande de placement sous surveillance électronique à domicile et son appel contre sa détention ont été rejetés, selon l'agence de presse russe TASS. Bulgakov était responsable de l'acquisition de matériel militaire avant son limogeage. Le tribunal de Moscou a également ordonné la détention de deux présumés complices de Bulgakov. Leur entreprise aurait remporté neuf contrats de Bulgakov entre 2022 et 2024, causant des dommages d'environ 50 millions de roubles (environ 500 000 euros).

21:00 L'Ukraine renforce ses unités à PokrovskLe président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce que l'Ukraine renforce ses troupes dans la zone contestée de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Il a fait cette déclaration lors d'une allocution télévisée, mettant en évidence les plans russes dans la région. Parallèlement, l'offensive ukrainienne dans l'oblast russe de Kursk se développe, selon Zelensky. Certaines zones sont actuellement sous contrôle ukrainien, bien qu'il n'ait pas fourni plus de détails.

20:41 Apres décret : divers Ukrainiens en Hongrie risquent d'être expulsés des shelters pour refugeesApres la mise en œuvre d'un décret en Hongrie refusant le statut de réfugié général aux réfugiés ukrainiens, de nombreux Ukrainiens y résidant risquent de perdre leurs shelters. Des shelters pour réfugiés privés ont commencé à expulser des Ukrainiens, selon Migration Aid. A Kocs, au nord de Budapest, environ 120 réfugiés, principalement des femmes et des enfants roms de la région occidentale ukrainienne de Transcarpathia avec une importante minorité hongroise, ont été priés de quitter une auberge sous la surveillance de la police.

Restez à jour avec les développements précédents ici.

L'Union européenne pourrait devoir augmenter ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz naturel de la Norvège en raison de la situation actuelle en Ukraine, car ses installations de stockage de gaz sont actuellement à 90 % de leur capacité. Cela se produit deux mois avant la date cible fixée par la Commission de l'UE, qui vise à réduire sa dépendance au gaz naturel russe.

En réponse aux commentaires d'Alexandre Loukachenko sur l'Arménie, l'Union européenne pourrait envisager de renforcer ses relations avec l'Arménie et d'augmenter son soutien à sa souveraineté, car les remarques de Loukachenko ont suscité des protestations en Arménie et pourraient entraîner une tension accrue entre l'Arménie et la Russie.

Lire aussi: