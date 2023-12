Quelle est cette vie ? Des conditions désastreuses dans le sud de la bande de Gaza, de plus en plus exiguës

CNN s'est entretenue par téléphone avec plusieurs personnes qui tentent de survivre dans la ville méridionale de Rafah, où des dizaines de milliers de personnes se sont réfugiées bien qu'il s'agisse déjà de la partie la plus densément peuplée de la bande de Gaza.

"Je m'en sors en mendiant ici et là et en acceptant l'aide de n'importe qui", a déclaré Abu Misbah, un ouvrier du bâtiment de 51 ans qui tente de subvenir aux besoins d'une famille de 10 personnes.

Les légumes et les fruits sont hors de prix. Ses enfants lui ont demandé des oranges, mais il n'a pas pu en acheter.

"Nous n'avons jamais connu cette situation auparavant ; nous étions une famille de classe moyenne", a-t-il déclaré. "Depuis la guerre, nous achetons des dattes que nous trouvions partout gratuitement. Nous voulons une solution à nos misérables souffrances".

Comme la plupart des habitants de la bande de Gaza sous blocus, il est confronté à ce que les organisations humanitaires appellent une famine imminente. L'ensemble de la population de Gaza a déjà été classé en état de crise, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire (IPC).

Israël a fermé sa frontière avec Gaza et a lancé une campagne de bombardements intensifs en réponse aux attaques du Hamas du 7 octobre, suivie d'une invasion terrestre. Les combats ont déclenché une crise humanitaire dans l'ensemble du territoire palestinien, forçant des milliers de personnes à quitter leur foyer.

Cette semaine, Israël a étendu son opération au sud de Khan Younis, avertissant les habitants de quitter les lieux. Mais les Nations unies affirment que les habitants de Gaza n'ont aucun endroit sûr où aller.

Quel genre de vie est-ce là ?

Umm Omar, 50 ans, est également déplacée à Rafah et vit dans une tente avec sa famille. Pendant la trêve, ils sont rentrés brièvement chez eux pour découvrir que toutes les fenêtres et tous les panneaux solaires étaient cassés et que la cuisine était détruite.

"Nous sommes neuf personnes dans une tente de deux mètres sur un mètre", dit-elle. "Nous avons acheté cette tente de camping nous-mêmes ; personne ne nous a aidés ou ne nous l'a fournie.

Omar explique qu'ils se débrouillent avec des conserves et estime que la plupart des aliments sont au moins quatre fois plus chers qu'avant la guerre. Les médicaments sont également difficiles à trouver.

"La vie est difficile et humiliante ; le mot humiliant est loin de la décrire", a-t-elle déclaré à CNN.

Mahmoud Harara gagnait sa vie en vendant des produits dans une charrette. Aujourd'hui, cet homme de 47 ans, originaire d'Al-Shujaiya, se trouve également à Rafah et vit avec huit membres de sa famille dans la rue, dont cinq enfants en âge d'aller à l'école.

"Ma maison a été détruite et deux de mes fils ont été blessés lors d'un tir sur notre maison", a-t-il déclaré.

Comme des milliers d'autres personnes, la famille vit dans une tente de fortune en nylon et erre dans les rues à la recherche de nourriture. Ils ont quitté leur maison sans aucun bien et n'avaient pas de matelas pour la tente. Harara a déclaré que sa famille ne recevait aucune aide et que le prix de la nourriture était "inimaginable... Votre enfant vous demande un morceau de pain et vous ne pouvez pas le lui donner. Quel genre de vie est-ce là ?

Harara a déclaré qu'il marchait trois kilomètres jusqu'à un hôpital pour pouvoir utiliser les toilettes. L'absence d'installations sanitaires pour les personnes déplacées qui s'entassent maintenant dans certaines parties du sud de Gaza a entraîné la propagation de maladies contagieuses et respiratoires.

Il est également extrêmement difficile d'accéder à l'eau potable et ses enfants ont froid la nuit. Aucun membre de la famille n'a pu prendre de douche depuis plusieurs semaines.

Les organisations humanitaires mettent en garde contre les conditions de famine

Ces derniers jours, des foules de civils en quête de nourriture ont été vues entourant les camions d'aide entrant dans la bande de Gaza. Les Nations unies ont prévenu que la situation humanitaire dans le sud de Gaza se détériorait et que le volume de l'aide entrant dans l'enclave "reste terriblement inadéquat".

Les plus jeunes enfants de Gaza sont confrontés à un risque élevé de malnutrition sévère et de décès évitables, alors que le risque de famine continue d'augmenter, selon un communiqué de l'UNICEF publié la semaine dernière.

L'organisation d'aide à l'enfance a estimé que dans les semaines à venir, "au moins 10 000 enfants de moins de cinq ans souffriront de la forme de malnutrition la plus dangereuse, connue sous le nom d'émaciation sévère, et auront besoin d'aliments thérapeutiques".

"La menace de mourir de faim est déjà réelle pour de nombreuses familles de Gaza, a ajouté l'UNICEF.

La même semaine, un rapport de l'IPC a révélé qu'environ la totalité des 2,2 millions d'habitants de la bande de Gaza sont aujourd'hui confrontés à la faim aiguë et que l'ensemble de la population de la bande de Gaza est classée en état de crise - la proportion la plus élevée de personnes confrontées à des niveaux catastrophiques d'insécurité alimentaire aiguë que l'initiative de l'IPC ait jamais classée.

"Beaucoup d'adultes souffrent de la faim pour que les enfants puissent manger", a déclaré l'IPC, qui estime que l'accès humanitaire doit être rétabli dans toute la région pour permettre l'acheminement rapide d'une aide vitale.

L'organisation a ajouté que "l'IPC a insisté sur le fait que ces conditions ne doivent pas persister". La famine annoncée hier pour les semaines et les mois à venir peut encore être évitée. Mais nous devons agir maintenant".

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déclaré à plusieurs reprises qu'un cessez-le-feu était nécessaire pour acheminer l'aide à la population de Gaza à grande échelle et a mis en garde contre une "catastrophe potentielle aux conséquences potentiellement irréversibles" qui se prépare.

"Au milieu des bombardements constants des forces de défense israéliennes, et sans abri ni produits de première nécessité pour survivre, je m'attends à ce que l'ordre public s'effondre bientôt en raison de la situation désespérée, rendant impossible toute aide humanitaire, même limitée", a-t-il déclaré.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com