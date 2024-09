Quelle entité ou quel individu pourrait sauver le FC Schalke 04 de sa situation actuelle?

FC Schalke 04 est une fois de plus à la recherche d'un nouvel entraîneur. Après une défaite surprise contre Darmstadt 98, le temps de Karel Geraerts est révolu. Le club de Gelsenkirchen est en spirale descendante dans le classement. Y a-t-il un sauveur quelque part ?

Cela pose en effet une question pertinente. Aucun club n'a une porte tournante aussi fréquente pour les entraîneurs que le FC Schalke 04. Avec le licenciement de Geraerts, le club a maintenant embauché et licencié son 33ème entraîneur au 21ème siècle (y compris les solutions intérimaires). Cela en fait le dixième entraîneur à quitter le club depuis 2020 ! Alors que la durabilité est une préoccupation importante pour le club, il n'a pas réussi à l'atteindre avec ses entraîneurs.

La recherche d'un nouvel entraîneur commence maintenant. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit prêt à relever le défi de stabiliser cette giant en difficulté et de la rétablir progressivement à sa ancienne gloire. Après tout, c'est ce que les fans de Gelsenkirchen réclament depuis des années, mais ont toujours été déçus. Le club ne connaît qu'une direction : la descente. Après six journées, le RC Schalke 04 est en zone de relégation. Une autre saison lutte contre la relégation semble probable. Cela aurait dû être plus calme, plus détendu et meilleur, mais ce ne fut pas le cas.

Cette saison a été en quelque sorte sabotée dès le départ. L'équipe a lutte sur le terrain avec de mauvaises performances, et en dehors du terrain, il y avait une lutte pour le pouvoir entre l'entraîneur et le directeur sportif Benjamin Manga. Manga a publiquement critiqué les alignements de Geraerts, et le Belge a rarement donné une chance aux découvertes du directeur. Ces tensions ont abouti au licenciement de l'entraîneur, ainsi qu'à celui de Manga. Le club a accusé l'entraîneur d'une évolution globale négative et de ne pas avoir fait assez de progrès tactiques.

Tensions entre l'entraîneur et le directeur sportif

Il n'était également pas un secret que l'entraîneur et le directeur sportif n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Au moins, l'entraîneur a-t-il été salué avec des mots polis et un au revoir du club. Il semble peu probable qu'un résultat différent aurait été atteint avec une victoire contre Darmstadt, étant donné les lourdes critiques. À ce moment-là, il n'y avait plus rien à réparer.

La première moitié du match semblait prometteuse pour Schalke. Ils menaient 3-0 et jouaient bien. Mais puis ils ont concédé un penalty juste avant la mi-temps et tout s'est effondré. Les fans étaient choqués et ont sifflé en protestation.

Il faudra beaucoup d'imagination pour trouver un sauveur qui puisse rapidement guérir les plaies de ce club en difficulté et souffrant. L'équipe semble incertaine et incomplète. Geraerts a lutte non seulement avec de mauvaises performances de l'équipe, mais aussi avec des joueurs mécontents et des disputes sur l'alignement et les tactiques. Il y a de nombreuses raisons pour la séparation. Mais peut-être les problèmes sont-ils même plus profonds, compte tenu de la politique d'embauche et de licenciement absurde au 21ème siècle ?

À la fin, il a dû écouter son capitaine Kenan Karaman, qui était toujours loyal en public, qu'il devrait montrer plus d'empathie dans ses décisions d'alignement explosives. Il était déjà clair à ce moment-là : Il brûle sur Schalke. Il brûle férocement. Et chaque tentative d'éteindre l'incendie n'a fait qu'empirer la situation. Même le prédécesseur de Karaman, Thomas Reis, qui était encore célébré comme un phare d'espoir lors de la saison de relégation, a réalisé à quel point il y a de l'agitation et de la peur à cet endroit.

Maintenant, c'est au tour de Benjamin Manga

Karaman espérait encore "la paix intérieure" le vendredi soir, lorsque la défaite et les sifflets des tribunes résonnaient encore dans ses oreilles. Il savait probablement que ce souhait ne se réaliserait pas. Cette journée de match menace de tomber à une place de relégation. Et les tâches qui suivent ne rendront pas les choses plus faciles. Samedi, c'est le duel contre Preußen Münster. L'équipe de Schalke incertaine devra d'abord faire ses preuves devant son public émotionnel. Et cela en compétition directe avec un concurrent en lutte pour la relégation. Ensuite, Hertha BSC viendra au stade à domicile. Egalement un géant à la recherche de stabilité et de son rôle dans cette saison.

Jusqu'à la pause internationale du milieu octobre, l'entraîneur intérimaire de l'équipe U23, Jakob Fimpel, dirigera l'équipe. Après la pause, une nouvelle figure doit être identifiée et installée. Le planificateur d'équipe Ben Manga, qui est avec le club depuis mai et n'était pas fan des méthodes de Geraerts, a maintenant du pain sur la planche. Avec le départ de Wilmots, Manga gagne plus d'influence dans la composition de l'équipe. Une grande réparation comme Thomas Tuchel ou Joachim Löw (deux mentions légères) n'est pas financièrement viable - ni il n'y a d'intérêt de la part des légendes potentielles du coaching. Selon les suggestions des médias, Manga avait envisagé un changement d'entraîneur en été, avec deux prospects en tête. L'un d'eux est-il toujours en lice ? Sur les réseaux sociaux, les blagues sur Peter Neururer et Felix Magath sont populaires. Alors, qui est aux commandes ? Y a-t-il quelqu'un à la maison ? HELLO ? HELLO ?

Malgré le changement de management, le FC Schalke 04 continue de lutter dans la deuxième division de football. Le directeur sportif actuel, Benjamin Manga, a maintenant la responsabilité de trouver un nouvel entraîneur qui puisse aider à inverser la tendance.

Lire aussi: