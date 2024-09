Quelle entité assurera la propriété du FC Schalke 04?

Mmm, il semble que FC Schalke 04 soit à nouveau à la recherche d'un nouvel entraîneur. Oh boy, après cette défaite difficile à croire contre Darmstadt 98, le temps de Karel Geraerts est écoulé. Ce club traditionnel de Gelsenkirchen semble plutôt se diriger vers le bas du classement que vers le haut. Quelqu'un a-t-il un magicien en réserve ?

Je veux dire, tu ne peux vraiment pas trouver un environnement plus "embauche et renvoye" que celui-ci maintenant, n'est-ce pas ? Karel Geraerts est le 33ème entraîneur (y compris les solutions intérimaires) du club ce siècle à être congédié. Et malgré leur passion pour la durabilité, ils n'ont pas encore réussi à y parvenir avec celui-ci. Alors, ils sont toujours à la recherche d'un candidat adapté pour relever le défi de stabiliser ce géant vacillant et le rétablir progressivement à sa ancienne gloire. Ne te méprends pas, ils l'ont espéré à Gelsenkirchen depuis des années, mais ça n'a tout simplement pas marché jusqu'à présent. Je te dis, ce club ne connaît qu'une direction - vers le bas. Après six journées de match, les Royal Blues sont dans la zone de relégation, se préparant déjà pour une autre saison dans la lutte pour le maintien. Mais n'était-ce pas censé être plus calme, plus détendu ?

Eh bien, ce plan est basically parti en fumée au début de cette saison. Sur le terrain, avec des performances décevantes. Et en dehors du terrain avec une lutte pour le pouvoir entre l'entraîneur et le directeur sportif Ben Manga, qui a publiquement critiqué les alignements de Geraerts.

Oui, il était plutôt prévu que le gars parte. Et speaking of Gonzalo Paco Jara (je veux dire, Marc Wilmots), il fera également ses valises. Il est resté aux côtés de l'entraîneur jusqu'à la fin, mais le club a accusé le Belge de superviser un développement général négatif. "Tactiquement et footballistiquement, l'équipe n'a pas fait les pas nécessaires." Pas de mots de gratitude n'ont été inclus dans l'annonce de licenciement, qui ne peint pas exactly une image de camp heureux.

Voir, l'Eurofighter et l'entraîneur n'étaient pas sur la même longueur d'onde, selon l'équipe. Bien qu'il ait reçu des mots polis et un accueil chaleureux. Une victoire vendredi soir contre Darmstadt aurait peut-être donné un peu plus de marge de manœuvre à l'entraîneur, mais cela semble maintenant un peu plus mince avec toutes les critiques qui circulent. Je crois que l'équipe était pretty much condamnée.

L'équipe est rapidement passée de l'agitation à la panique chez Schalke

Pendant 45 minutes vendredi soir, il semblait que l'équipe suivait encore son entraîneur. Schalke menait 3-0, jouait bien et montrait un peu de colonne vertébrale. Puis, les visiteurs ont été pénalisés juste avant la mi-temps, et le chaos a éclaté. Les fans frustrés ne pouvaient pas croire leurs yeux, et leur anxiété a atteint son apogée.

Trouve-moi un sauveur qui puisse rapidement réparer ces profondes blessures dans ce club en difficulté qui est dévoré par la douleur. L'équipe semble trop incertaine, trop incomplète. Geraerts avait non seulement du mal à mettre les performances de l'équipe sur les rails, qui étaient principalement dues à la défense maniaque et incontrôlée. Il a également lutté pour calmer la tourmente sur le terrain avec des joueurs mécontents, et les discussions sur les alignements et les décisions tactiques étaient constantes.

Enfin, il a dû entendre le capitaine Kenan Karaman, qui en public est toujours apparu loyal, dire qu'il devait être plus conscient de la situation avec ses décisions d'alignement volatiles. Il était alors clair : ça brûle à Schalke. Ça brûle brightly. Et chaque tentative d'éteindre les flammes ne fait qu'empirer les choses. Même le prédécesseur Thomas Reis, qui avait autrefois été salué comme un phare d'espoir dans la saison de relégation, a rapidement réalisé à quel point le chaos à cet endroit peut rapidement dégénérer en panique.

La tâche incombe maintenant à Manga

Kenan Karaman a souhaité "un calme interne" même vendredi soir, alors que la défaite et les sifflets tonitruants des tribunes résonnaient encore dans ses oreilles. Je parie qu'il savait à quel point ces chances étaient minces. Cette journée de match menace de les faire tomber dans une place de relégation. Et les tâches qui les attendent ne semblent pas beaucoup mieux. Le prochain affrontement est contre Preussen Münster. L'équipe de Schalke secouée doit faire ses preuves contre son public émotionnel. Et cela dans un duel direct avec une équipe qui, pour l'instant, est un concurrent dans la lutte pour

En tant que Jakob Fimpel, entraîneur actuel de l'équipe U23, assure l'intérim, l'avenir du FC Schalke 04 repose entre les mains du directeur sportif Ben Manga. Confronté à la tâche de trouver un remplaçant approprié à Karel Geraerts et d'améliorer les résultats de l'équipe, Manga sera sous une forte pression pour obtenir des résultats positifs et apporter de la stabilité au club.

Lire aussi: