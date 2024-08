Quel type d'affection le cerveau active le plus intensément?

L'amour, tel qu'identifié dans une étude, active différentes régions du cerveau - avec la plus forte activation observée dans l'affection parentale envers ses propres enfants. Cette découverte est similaire à l'amour romantique, comme le souligne un article publié dans la revue "Cerebral Cortex" basé sur une série d'expériences.

Les gens utilisent le terme "amour" dans divers contextes - allant de l'attraction sexuelle à l'amour parental et à l'affection pour la nature. Une équipe de recherche finlandaise dirigée par Päärtly Rinne de l'Université Aalto à Espoo a utilisé l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour enregistrer l'activité cérébrale lors de certaines situations.

Les scènes d'amour activent le cerveau

L'étude a impliqué 55 adultes âgés de 28 à 53 ans, qui étaient parents et disaient être en couple amoureux. Vingt-sept participants avaient également des animaux de compagnie.

Les participants ont écouté des histoires courtes sur six types différents d'amour - pour ses propres enfants, son partenaire, ses amis, des étrangers, ses animaux de compagnie et la nature. Ensuite, ils ont réfléchi à chaque scénario pendant dix secondes. À titre de contrôle, ils ont vu des scènes dépourvues d'amour, comme regarder par la fenêtre d'un bus ou se brosser les dents mécaniquement. L'activité cérébrale a été enregistrée pendant les phases d'écoute et de réflexion, avec des questionnaires pour recueillir les opinions des participants sur les catégories d'amour.

L'amour parental occupe une place unique

Des scènes d'amour activant le système de récompense et les zones visuelles du cerveau ont été observées, mais pas les zones du cerveau social, dans les scènes concernant l'amour de la nature. L'amour parental, however, a présenté des caractéristiques distinctes - notamment une activation plus importante dans les zones du striatum associées à la récompense. L'amour empathique envers les étrangers, en revanche, avait une activation globale relativement faible.

Les chercheurs dirigés par Rinne ont trouvé des similarités dans les zones du cerveau activées dans tous les types d'amour interpersonnel, la seule différence étant l'intensité de l'activation. Tous étaient liés à la perception sociale.

Une connexion spéciale entre les propriétaires d'animaux et leurs animaux de compagnie

L'amour pour les animaux de compagnie et la nature a présenté ce schéma d'activation, à l'exception d'une scène animalière, "Vous êtes détendu sur le canapé à la maison, et votre chat domestique se retourne à côté de vous en ronronnant paisiblement. Vous aimez votre animal de compagnie."

Les mesures cérébrales ont révélé que le participant avait un animal de compagnie si la zone cérébrale respective était statistiquement plus susceptible d'être activée. Le cerveau a réagi de manière similaire à l'affection interpersonnelle dans cette situation.

Les variations culturelles pourraient être importantes

L'équipe reconnaît que les résultats ne peuvent pas être généralisés en raison du petit nombre de participants et encourage des recherches supplémentaires tenant compte des facteurs culturels et démographiques. Les sentiments envers les étrangers, les animaux et la nature sont heavily influenced by societal and subjective-psychological factors.

