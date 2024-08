Quel est l'intérêt de faire des économies?

Ils proposent souvent des taux d'intérêt de prêt bas, mais aussi des taux d'intérêt d'épargne bas et des frais de mise en place élevés : les contrats de sociétés de prêt. Cependant, pour certains acheteurs de logement, en conclure un peut toujours être judicieux.

Il y avait environ 22 millions de contrats de sociétés de prêt conclus en Allemagne à la fin de l'année précédente. Pour les acheteurs, cette option de financement est redevenue attractive récemment, depuis que les prêts immobiliers sont devenus plus chers. En général, les sociétés de prêt exigent des taux d'intérêt de prêt significativement plus bas que les banques. Nous expliquons ce que vous devez savoir sur l'épargne des sociétés de prêt.

Comment fonctionne le contrat de société de prêt

Par le biais du contrat, vous économisez de l'équité pour la construction, l'achat ou la modernisation de votre propre propriété. Vous déterminez d'abord le montant qui doit être accumulé. Pour cette somme de société de prêt, vous payez un certain montant dans le contrat chaque mois. Une fois que les propriétaires de logements ont économisé une partie de la somme - généralement la moitié - ils peuvent retirer le solde. Ils empruntent le montant restant jusqu'à la somme totale auprès de la société de prêt.

Avant de conclure un contrat, prenez en compte le moment où vous avez besoin du financement et la somme que vous pouvez économiser chaque mois. Sur cette base, choisissez la tarification de la société de prêt.

Calculez la date d'attribution

Vous devez calculer votre contrat de manière à ce qu'il soit payé à temps pour votre date souhaitée, c'est-à-dire qu'il atteigne la date d'échéance de l'attribution. Sinon, vous devrez peut-être recourir à un financement intérimaire coûteux. Les sociétés de prêt ne peuvent pas vous donner une date exacte à laquelle l'argent sera versé - pour des raisons légales. Cependant, elles vous informent grossièrement dans les plans d'épargne et de remboursement de la date de versement.

Gardez un œil sur les conditions d'intérêt

Le taux d'intérêt pour votre prêt de société de prêt est fixe au moment de la conclusion du contrat. Souvent, l'intérêt est meilleur que dans le financement immobilier conventionnel. Roland Stecher du centre de conseil aux consommateurs de Brême considère cela comme un avantage : "Vous sécurisez les taux d'intérêt actuellement bas pour l'avenir." Jusqu'à dix ans à l'avance et indépendamment de l'évolution du taux d'intérêt du marché. Cela assure la sécurité de la planification.

Cependant, l'emprunt favorable est confronté à des soldes faiblement rémunérés. "Le rendement est catastrophique", dit Stecher. Pour limiter cet inconvénient, il ne faut économiser que le montant minimum convenu dans le contrat. Stecher recommande d'investir un maximum de 50 000 euros dans le contrat en raison du taux d'intérêt bas. Le reste de l'argent doit être investi ailleurs.

Un composant dans le mélange de financement

Les prêts de sociétés de prêt complètent le crédit principal de la banque. Selon les experts, ils sont plutôt inadaptés pour un financement complet. En général, il est judicieux de couvrir 20 à 40 pour cent du prix d'achat avec la somme de la société de prêt, comme le recommande le magazine "Finanztest" (n° 5/2024). La raison : les prêts de sociétés de prêt doivent être remboursés plus rapidement. Cela augmente votre fardeau mensuel et rétrécit ainsi votre marge financière.

En revanche, des remboursements spéciaux de tout montant sont possibles. Ceux-ci réduisent la charge d'intérêt. Contrairement aux banques commerciales, les sociétés de prêt ne facturent généralement pas de surprime d'intérêt pour les remboursements spéciaux ou de frais de remboursement anticipé si le prêt est remboursé plus tôt que prévu. Combien d'argent est nécessaire du contrat de société de prêt et du prêt immobilier classique doit être calculé individuellement par chaque acheteur de propriété.

L'État contribue également

L'État subventionne les contrats d'épargne-logement dans certaines conditions

En général, il y a la prime de construction de logement, l'allocation d'épargne des employés et le Riester-logement. Le montant de la subvention - et s'il y en a une - dépend des revenus : pour la prime de construction de logement, les célibataires reçoivent 70 euros par an, et les couples reçoivent le double. Pour l'allocation d'épargne des employés, le maximum est de 43 euros pour les célibataires et de 86 euros pour les couples. La subvention annuelle pour une famille de quatre personnes peut atteindre 950 euros pour le Riester-logement. Il est important de savoir : "Il n'y a pas de double ou triple subvention", dit Alexander Nothaft de l'Association des sociétés de prêt privées.

Les inconvénients de l'épargne-logement

L'épargne-logement présente quatre inconvénients majeurs : d'abord, des taux d'intérêt bas sur les dépôts. Ensuite, la commission. Les frais uniques sont dus à la conclusion du contrat et s'appliquent à la fois à la partie épargne et prêt. "Si les coûts sont plus élevés que les taux d'intérêt, l'épargne-logement peut être une perte", dit l'avocat des consommateurs Stecher. Autrement dit : le contrat n'en valait peut-être pas la peine. Cela correspond à l'évolution des taux d'intérêt.

Ensuite, le taux d'épargne mensuel. "Finanztest" recommande de respecter le taux standard. Ceux qui paient moins risquent la résiliation du contrat. Les montants plus élevés peuvent être refusés par l'association. Le taux d'épargne standard correspond généralement à trois à cinq pour cent de la somme d'épargne-logement - la somme d'épargne n'est donc pas très flexible. Et enfin, la variété des variantes de tarification et des conditions. Cela rend les comparaisons difficiles et ainsi également la recherche de la solution optimale.

Quand l'épargne-logement est judicieuse

Pour des prêts relativement petits allant jusqu'à 50 000 euros, l'épargne-logement peut être judicieuse, selon Roland Stecher. C'est parce que les banques commerciales facturent souvent des surcharges pour de telles sommes, qui n'existent pas dans les contrats d'épargne-logement. Les taux d'intérêt de prêt bas peuvent être avantageux pour les personnes qui envisagent sérieusement d'investir dans leur propre propriété et auront probablement besoin de beaucoup de capital externe. Cependant, il est alors judicieux de s'assurer que la tarification d'épargne-logement peut être ajustée à la situation de vie individuelle si elle change.

Après avoir calculé la date d'attribution de leur contrat de société de prêt, les acheteurs de logements devraient envisager d'investir les fonds excédentaires ailleurs en raison de taux d'intérêt bas. Les prêts de sociétés de prêt complètent le crédit principal de la banque et peuvent être bénéfiques pour les personnes prévoyant de investir considérablement dans leur propre propriété, compte tenu des taux d'intérêt de prêt avantageux.

