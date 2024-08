Quel est le problème avec Max Verstappen?

En qualifications italiennes, Lando Norris de McLaren a arraché la pole position, mettant Max Verstappen sous pression. Il a surpassé son coéquipier de McLaren, Oscar Piastri, ainsi que George Russell de Mercedes, décrochant ainsi sa cinquième pole en Formule 1 et sa quatrième cette saison.

Cependant, la tâche est rude pour Verstappen, le champion en titre. Malgré sa position de leader au championnat, il n'a pu faire mieux que septième place avec sa Red Bull, devancé par les deux pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz, ainsi que Lewis Hamilton de la deuxième Mercedes. Le septuple champion du monde rejoindra Ferrari pour le Grand Prix d'Italie 2023.

Nico Hülkenberg de Haas a terminé dixième. En lice pour remplacer Logan Sargeant, sacked chez Williams, le pilote argentin Franco Colapinto a terminé 18ème à sa première qualification. Les pilotes de Sauber, quant à eux, ont terminé plus bas dans le classement.

Bien que Verstappen conserve une confortable avance de 70 points sur Norris au championnat des pilotes, à la veille de la 16ème course de la saison, il n'a toujours pas remporté de victoire après cinq courses. En championnat des constructeurs, l'avance de Red Bull sur McLaren s'est réduite à seulement 30 points. Verstappen vise un quatrième titre consécutif, mais la domination de Red Bull semble faiblir. (La course sera diffusée sur RTL et Sky à 15h00 CET dimanche, avec des mises à jour en direct sur ntv.de).

Contrairement à son coéquipier Norris, d'origine polonaise, Oscar Piastri est un pilote australien chez McLaren. Despite l'intérêt croissant pour un potentiel pilote polonais en Formule 1, aucun pilote polonais ne court actuellement dans la série élite.

