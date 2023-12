Quel est le pain le plus sain à manger ?

C'est tellement bon, mais on nous dit souvent que c'est très mauvais d'un point de vue nutritionnel. Selon Natalie Mokari, diététicienne à Charlotte (Caroline du Nord), il existe des régimes entiers axés sur la suppression du pain et d'autres glucides, et qui font honte à ceux qui en mangent.

"Je vois beaucoup de clients qui pensent qu'ils ne devraient pas manger de pain, ce qui me désole car le pain est une excellente source de céréales complètes", dit-elle.

Oui, c'est vrai : le pain peut faire partie d'un régime alimentaire équilibré, et les glucides sont essentiels à la santé, dit-elle.

Selon une étude réalisée en 2017, il serait judicieuxde consommer deux à trois portions quotidiennes de céréales complètes, que l'on trouve dans le pain, car elles peuvent prévenir le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et les cancers colorectal, pancréatique et gastrique.

"Nous avons besoin de glucides pour fonctionner", a déclaré Mokari. "Les glucides sont la nourriture du cerveau. Si vous le remarquez, lorsque vous n'avez pas de glucides, vous vous sentez vraiment léthargique, vous pouvez avoir un brouillard cérébral, vous n'avez tout simplement pas autant d'énergie."

Si vous êtes à la recherche du pain le plus sain, il y a de nombreux facteurs à prendre en compte, comme le type de pain que vous achetez, ce que vous mangez avec et l'équilibre de votre relation avec le pain, a déclaré Mokari.

Les pains de blé, les pains blancs et les pains au levain sont-ils sains ?

Existe-t-il un type de pain plus nutritif que les autres ? Tout dépend de ce que vous recherchez.

"Il est important de définir vos objectifs en matière de santé", explique Steph Grasso, diététicienne et créatrice de TikTok basée à Washington, DC. "Que signifie être en bonne santé ?"

Les pains de blé offrent plus de vitamines, de céréales complètes et de fibres, et ils ont moins d'impact négatif sur la glycémie, ce qui peut être utile pour les personnes qui ont une résistance à l'insuline, a déclaré Mokari.

Mais certaines personnes ont une préférence marquée pour le pain blanc, et Mokari leur dit de ne pas s'en priver.

"Si l'on compare les étiquettes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux", dit-elle.

Pour ceux qui s'inquiètent de la santé de leurs intestins ou qui veulent retrouver le goût du pain blanc sans le même niveau de raffinage, elle suggère d'essayer le levain.

Le levain est fermenté, un processus qui peut être utile aux microbiomes intestinaux, et si vous avez vraiment du levain à fermentation lente, vous pourrez peut-être digérer le gluten plus facilement.

Au-delà du type de pain, Mme Mokari recommande de s'intéresser à la façon dont il est fabriqué. Recherchez des ingrédients simples, comme la farine, l'eau, le sel et la levure, dit-elle, d'autant plus qu'il est facile d'introduire en douce des niveaux plus élevés de sucre et de sodium dans les produits de boulangerie.

Si vous recherchez plus de fibres, les céréales complètes sont la meilleure solution, selon Mme Grasso. Pour éviter les étiquettes trompeuses, vérifiez la liste des ingrédients - le premier mot devrait être "entier" s'il s'agit vraiment d'un pain de grains entiers, a-t-elle ajouté.

Pour un peu plus de fibres, cherchez du pain avec des graines dans la croûte, a dit Mme Grasso.

Et si possible, acheter dans des boulangeries locales peut vous aider à trouver du pain frais de bonne qualité avec des ingrédients simples, a-t-elle conseillé.

Qu'en est-il des pains diététiques ou à faible teneur en glucides ? Mokari n'en est pas une adepte. Ils contiennent généralement plus d'ingrédients ajoutés et inutiles pour leur donner plus de goût, dit-elle.

"Mais je respecte les souhaits des gens s'ils pensent vraiment qu'un pain pauvre en glucides est le meilleur pour eux", dit-elle.

Ajoutez des graisses et des protéines saines à votre pain

Il est rare que les gens mangent du pain tout seul, il est donc important de penser à la nutrition de l'ensemble du repas.

Si vous êtes préoccupé par votre glycémie, le pain peut faire partie d'un repas équilibré si vous y ajoutez des graisses et des protéines saines, a déclaré Mme Mokari.

Les glucides comme ceux contenus dans le pain peuvent vous donner un coup d'énergie rapide qui s'effondre si vous les consommez seuls, mais l'ajout de protéines et de matières grasses vous permet de garder votre élan, a expliqué Mme Grasso.

"Qu'il s'agisse de pain complet ou de pain blanc, j'encourage les gens à toujours l'accompagner d'une protéine et d'une matière grasse", a ajouté Mme Mokari.

Par exemple, si vous préparez le petit-déjeuner, essayez de combiner le pain grillé avec des œufs, de l'avocat ou du beurre de cacahuète, a-t-elle ajouté.

Pour le déjeuner, les sandwichs sont sous-estimés pour leur capacité à combiner des protéines, des produits, des graisses saines et des hydrates de carbone, a déclaré Mme Grasso. Et si elle mange une grosse salade avec des protéines pour le dîner, elle s'assure toujours d'avoir des glucides, comme un morceau de pain, pour l'accompagner.

"C'est une question d'équilibre", a déclaré Mme Grasso. "À la fin de la journée, cela vous donnera de l'énergie et vous permettra de vous sentir bien.

Il existe des pains abordables

Plus encore que de trouver la meilleure étiquette d'ingrédients, il est important de savoir ce qui vous convient, a déclaré Mme Grasso.

Les prix des pains peuvent varier considérablement, mais vous pouvez trouver quelque chose qui vous nourrit tout aussi bien, quel que soit votre budget, dit-elle.

"La fantaisie ne signifie pas que c'est toujours mieux", a ajouté Mme Grasso.

Et si vous aimez le pain, mangez-le de façon à ce que vous l'appréciez, car vous restreindre sévèrement aux aliments que vous aimez peut se retourner contre vous - et ce n'est tout simplement pas une façon très heureuse de vivre, a-t-elle dit.

"Comme toute chose, plus vous la restreignez, plus vous en aurez envie, alors gardez-la dans le mélange", a déclaré Mme Mokari.

Les aliments riches en glucides comme le pain peuvent susciter une certaine anxiété, car la culture des régimes a fait croire à de nombreuses personnes qu'ils faisaient prendre du poids, a expliqué Mme Grasso. Mais les glucides ont une fonction importante, et sans eux, vous risquez de vous sentir léthargique et irritable, a-t-elle ajouté.

"Le pain et les autres aliments à base de glucides qui ont été diabolisés ne doivent plus être stigmatisés et doivent faire partie d'un régime alimentaire équilibré", a déclaré Mme Mokari.

"Il faut simplement traiter son corps avec gentillesse", a déclaré Mme Grasso. "Il est plus sain d'avoir un état d'esprit non restrictif et de l'équilibrer tout au long de la journée.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com