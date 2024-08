- Quel est le montant de la réparation auquel j'ai droit?

Lorsqu'il est question d'optimisation fiscale, une autre question suscite souvent l'intérêt des employés confrontés à une réduction de personnel : quel type de package de départ devrait-ils anticiper pour leur longue fidélité à l'entreprise ?

Conformément à la loi sur la protection contre le licenciement, les employeurs sont tenus de verser jusqu'à 15 mois de salaire comme indemnité de départ aux employés de plus de 50 ans qui ont travaillé pour l'entreprise pendant au moins 15 ans. Pour ceux qui ont plus de 55 ans et au moins 20 ans de service, l'indemnité de départ peut atteindre jusqu'à 18 mois de salaire brut. Cependant, d'un point de vue légal, les employés ne peuvent réclamer une indemnité de départ que dans des circonstances exceptionnelles, telles que lorsqu'elle est prévue dans un plan social ou un accord collectif.

Cette règle s'applique également aux licenciements pour raisons opérationnelles. Dans de tels cas, les employeurs doivent offrir au moins la moitié d'un mois de salaire pour chaque année de service dans le préavis de licenciement, afin d'éviter que l'employé ne porte plainte en échange de cette compensation.

En réalité, de nombreuses entreprises optent pour verser une compensation financière supérieure à toute obligation légale, dans le but d'éviter des litiges juridiques prolongés et d'atténuer le choc du licenciement.

Le montant de cette compensation est généralement ouvert à la négociation. En tant que ligne directrice, les employés peuvent s'attendre à utiliser des chiffres compris entre la moitié et un mois entier de salaire brut pour chaque année de service comme point de départ pour les négociations. Ceux qui ont un historique de performances exceptionnelles ou une connaissance et des informations uniques sur l'entreprise qui pourraient être bénéfiques pour les concurrents pourraient être en mesure de négocier plus avec des arguments convaincants.

