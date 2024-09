Quel est le mécanisme derrière l'assistance de suivi?

Systèmes de correction automatique de dérive de voie, souvent appelés Systèmes d'Assistance au maintien de voie, se déclenchent lorsque le véhicule quitte sa voie sans intention. Ces dispositifs utiles sont désormais équipés de série dans les véhicules neufs dans le monde entier.

Une simple baisse de concentration suffit pour qu'un véhicule quitte sa trajectoire, mettant en danger les autres usagers de la route ou risquant de faire sortir le véhicule de la route. Les systèmes d'Assistance au maintien de voie aident à prévenir ces situations potentiellement dangereuses en intervenant activement pour réaligner le véhicule sur sa voie. Contrairement aux systèmes d'Alerte de sortie de voie, qui alertent le conducteur par des signaux sonores ou une vibration du volant, les systèmes d'Assistance au maintien de voie prennent une approche plus proactive en intervenant dans la direction et en guidant le véhicule de retour sur sa voie.

Cette technologie a été introduite pour la première fois en 2001 dans une Nissan Cima vendue au Japon. Depuis, elle a gagné en popularité et est devenue obligatoire en 2022 pour les nouveaux véhicules en Allemagne, la rendant un équipement standard dans tous les nouveaux véhicules.

Le véhicule surveille en continu sa propre voie

Les systèmes d'Alerte de sortie de voie et d'Assistance au maintien de voie reposent sur des capteurs pour accomplir leur tâche. Le véhicule scanne en continu sa voie à l'aide de caméras installées sur le pare-brise ou de capteurs infrarouges sur le plancher du véhicule. En plus des données visuelles, les paramètres de conduite tels que l'angle de braquage et la vitesse contribuent également à l'évaluation globale. Les capteurs se concentrent principalement sur les marquages de voie. Si, par exemple, les marquages de voie sont peu clairs dans les zones de construction, les systèmes d'Assistance au maintien de voie peuvent avoir du mal à interpréter les données correctement.

Le système détecte les sorties de voie involontaires lorsque le conducteur ne met pas son clignotant. Si le véhicule semble quitter la zone de voie désignée sans mettre son clignotant, le système d'Assistance au maintien de voie intervient. Dans les véhicules équipés de la direction assistée électronique, le système contre-braque à ce moment-là, guidant délicatement le véhicule vers le centre de la voie. Les modèles ne disposant pas de cette capacité utilisent le Programme électronique de stabilité (ESP), qui permet un freinage ciblé des roues individuelles. En freinant les roues intérieures, le véhicule est délicatement ramené dans la voie, ce qui cause une secousse notable, mais alerte également le conducteur distrait.

Laisser momentanément le volant

Dans les véhicules modernes, les systèmes d'Assistance au maintien de voie permettent aux conducteurs de relâcher momentanément leur prise sur le volant. Si le système d'Assistance au maintien de voie est actif, le volant est ajusté en continu par de petites corrections de direction pour maintenir le véhicule parfaitement centré dans sa voie. Cependant, si le conducteur ne touche pas le volant pendant une période prolongée, le système embarqué l'incite à reprendre le contrôle. En cas de non-respect, une série d'avertissements est généralement émise, aboutissant à la désactivation automatique de la fonction de maintien de voie.

Celles et ceux qui trouvent les interventions de direction constantes ennuyeuses ont souvent la possibilité de désactiver les systèmes d'Assistance au maintien de voie. En général, ils sont automatiquement réactivés lors du redémarrage du moteur, nécessitant une désactivation manuelle à chaque fois.

Bien que les Assistants de maintien de voie puissent significativement réduire le nombre d'accidents, ils ne doivent pas être considérés comme un substitut à une conduite attentive. Les systèmes bien fonctionnels nécessitent que le système identifie correctement les marquages de voie. La plupart des véhicules signalent l'état de l'assistant par une lumière indicatrice dans le cluster d'instruments - tant que cette lumière de contrôle est éteinte, l'assistant n'est pas actif. Cependant, même dans des conditions idéales, les assistants de maintien de voie ne sont pas infaillibles. Après plusieurs interventions, certains systèmes perdent leur efficacité.

Par conséquent, même avec l'assistant à bord, l'attention complète du conducteur est requise. En cas de correction de direction erronée par l'ordinateur, le conducteur peut facilement la contrecarrer en appliquant une forte entrée de direction.

Malgré la surveillance continue de sa voie par le véhicule, un obstacle imprévu ou de mauvaises conditions routières peuvent encore causer des sorties de voie involontaires. Dans de telles situations, le système d'Assistance au maintien de voie du véhicule peut intervenir pour corriger la trajectoire, garantissant ainsi la sécurité sur la route.

Pour rendre les longs trajets plus confortables, certains véhicules équipés de systèmes d'Assistance au maintien de voie avancés permettent au conducteur de retirer ses mains du volant pendant une courte période, le système effectuant des ajustements de direction subtils pour maintenir le véhicule centré dans sa voie.

