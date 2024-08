Table des matières

Faut-il prendre une douche froide par temps chaud ?

Les personnes qui prennent des douches froides par temps chaud sont-elles plus résilientes que celles qui prennent des douches chaudes ?

Les douches froides ont-elles un effet énergisant ?

Les douches froides régulières aident-elles à la récupération ?

Les douches froides soulagent-elles les symptômes de la dépression ?

Les douches froides fréquentes peuvent-elles rendre malade ?

- Quel effet réel a- t- on à prendre des douches froides sur le bien-être physique?

Sous la chaleur étouffante, lorsque la transpiration coule à flots et que le cerveau semble sur le point de fondre, le corps aspire au soulagement frais. Certains trouvent refuge dans une boisson glacée, tandis que d'autres optent pour une solution plus extrême : les douches froides. Cependant, cela n'est pas recommandé. Les douches froides ne sont pas intrinsèquement bénéfiques. Vérification des faits.

Faut-il prendre une douche froide par temps chaud ?

Le frais soulagement temporaire d'une douche froide par temps chaud peut offrir un répit, mais il est de courte durée. Peu de temps après le refroidissement bref, le corps se réchauffe à nouveau. En temps plus frais, le corps resserre les pores de la peau et les vaisseaux sanguins pour contrer la baisse de température. Après une douche froide, le corps travaille dur pour revenir rapidement à sa température normale. Ce processus nécessite de l'énergie supplémentaire, entraînant une transpiration accrue. De plus, la différence de température extrême peut mettre à rude épreuve le système circulatoire.

Les personnes qui prennent des douches froides par temps chaud sont-elles plus résilientes que celles qui prennent des douches chaudes ?

La croyance selon laquelle les douches froides renforcent le système immunitaire et nous rendent moins vulnérables aux maladies est courante, mais il n'y a pas de preuves concrètes pour étayer cette affirmation. Bien que des études aient été menées sur ce sujet, elles n'ont pas été exhaustives. Par exemple, une étude plus ancienne de l'université de Iéna a montré que les douches froides régulières sur la poitrine pouvaient augmenter le nombre de cellules immunitaires, au moins à court terme. Cependant, il n'est pas prouvé que cela contribue à être plus résistant aux rhumes.

Une équipe de recherche néerlandaise a découvert que les personnes qui prenaient régulièrement des douches froides rapportaient moins souvent être malades. Cependant, les participants qui ont continué à prendre des douches chaudes ont présenté la même durée de symptômes. On suspecte que les douches froides ne préviennent peut-être pas la maladie, mais pourraient potentiellement raccourcir sa durée. Si les douches froides ont un impact sur la fréquence et la durée de notre maladie n'est pas prouvé - mais cela n'est pas non plus exclus.

Les douches froides ont-elles un effet énergisant ?

C'est vrai, mais cela ne doit pas être considéré comme positivement seul. En fait, le corps réagit au froid soudain en ressentant du stress. Cela libère de la noradrénaline, ce qui augmente le pouls et la pression artérielle. Cela met le corps dans une sorte d'état "d'alerte". Une réaction naturelle au stress qui prépare à un éventuel conflit. Cela peut être perçu comme tonifiant, parfois même euphorique. Cependant, des chercheurs de République tchèque ont découvert qu'un effet d'habituation se produit. Ceux qui prenaient régulièrement des douches froides, au moins trois fois par semaine dans l'étude, devenaient moins sensibles au froid avec le temps et réagissaient moins stressés. Par conséquent, l'effet tonifiant a également diminué. Cependant, cette étude est trop petite pour en tirer des conclusions fiables.

Il convient également de noter qu'une étude de plusieurs études a montré que les bains froids peuvent en réalité aider à soulager les douleurs musculaires et autres symptômes post-entraînement. Un bain à 15 degrés Celsius a été jugé moyen efficace pour la récupération - bien que pas aussi efficace que les massages ou l'étirement.

Les douches froides régulières aident-elles à soulager les symptômes de la dépression ?

Les données sont limitées et peu fiables, mais il y a des suggestions que les douches froides peuvent être bénéfiques pour la santé mentale. Les stimuli froids activent les zones du cerveau responsables des sentiments de bonheur et d'empathie, comme le montre une étude plus ancienne de l'université de Virginie. Les experts supposent que franchir sa zone de confort, endurer son "moi paresseux" intérieur, et la discipline requise pour prendre des douches froides peuvent contribuer à une amélioration de la santé mentale.

Les douches froides fréquentes peuvent-elles rendre malade ?

Quiconque a déjà essayé de se tenir dans un ruisseau glacé en montagne sait la douleur que cela peut causer. En particulier pour les débutants, le froid peut être initialement désagréable. Au cours d'une étude, les participants ont rapporté des symptômes tels que vertiges, crampes et démangeaisons. Les mains et les pieds froids persistants étaient le plus

