- Quel candidat, Harris ou Trump, est actuellement en tête des sondages d'opinion?

Lequel des deux ce sera : Trump ou Harris ? C'est la question que les électeurs américains devront résoudre le 5 novembre. Suite au retrait de Joe Biden, il est clair qu'un nouveau venu s'installera à la Maison Blanche. S'agira-t-il du successeur de Biden ou de son VP ? Cela reste incertain. Pour l'instant, le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris sont quasi à égalité dans les sondages. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des chiffres des sondages depuis mai.

Initialement, Biden était largement derrière Trump, mais Harris a réussi à dépasser le républicain et à prendre la tête après avoir annoncé sa candidature, comme le révèle le graphique :

Les données proviennent de "Real Clear Politics" ou du site "Real Clear Polling", géré par l'institut. Les analystes agrègent plusieurs sondages à cette fin.

Les chiffres des sondages sont un indicateur important de l'opinion politique aux États-Unis, mais ils doivent être manipulés avec prudence. Une bourde lors d'une interview, une performance décevante lors du prochain débat télévisé ou un autre événement récent pourrait facilement les renverser, comme l'explique minutieusement le correspondant américain de stern, Jan Christoph Wiechmann (stern+).

De plus, le système électoral américain est complexe. La majorité des votes populaires ne se traduit pas toujours par une victoire. Hillary Clinton a appris cette leçon en 2016 lorsqu'elle a obtenu le plus de votes mais n'a pas réussi à devenir présidente. Les citoyens américains ne choisissent pas directement leur chef d'État. Au lieu de cela, ils votent séparément pour chaque État, et 538 grands électeurs, dont l'attribution est déterminée par la population de l'État, décident du résultat. Un candidat doit obtenir plus de 270 votes pour remporter la présidence. Ce processus est appelé "Collège électoral" et le vainqueur est la personne qui obtient le plus d'électeurs.

Élection américaine 2024 : chiffres des sondages dans les États individuels

Alors que certains États sont fortement démocrates ou républicains, d'autres sont contestés, appelés États clés. Le résultat dans ces États est déterminant pour le résultat final. Le graphique ci-dessous montre les chiffres actuels des sondages, en tenant compte des États individuels et des grands électeurs.

Le chemin vers la Maison Blanche reste long pour Harris et Trump, et en plus de nombreux événements de campagne, le débat télévisé upcoming le 10 septembre est susceptible de faire pencher la balance des votes des indécis. Peu après, le débat entre les candidats à la vice-présidence aura lieu, ce qui devrait également attirer l'attention cette année. Le face-à-face entre le républicain J.D. Vance et le démocrate Tim Walz est donc également attendu avec intérêt.

Dans l'élection upcoming le 5 novembre, le choix entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, en tant que vice-présidente sous Joe Biden, sera décidé par les électeurs américains. Quel que soit le résultat, les États-Unis verront un nouveau locataire à la Maison Blanche, car l'occupant actuel, Biden, s'est retiré de la course.

