Till Lindemann n'a jamais été du genre à se déclarer. Ainsi, le chanteur de Rammstein laissera probablement l'interprétation du poème sombre qu'il a récemment publié sur sa page Instagram aux mains du public. Serait-il en train de faire allusion à son départ de Rammstein ?

Plus d'un an s'est écoulé depuis les premières allégations d'inconduites sexuelles portées contre Till Lindemann. Les charges n'ont pas été prouvées, et l'enquête contre le chanteur de Rammstein a été abandonnée. Lui et son groupe ont poursuivi leurs représentations. Il y a seulement une semaine, Rammstein a terminé leur tournée - après cinq ans et 135 concerts.

Cependant, le groupe a clairement indiqué dans un communiqué Instagram il y a deux jours que le scandale entourant les allégations d'inconduites de leur chanteur ne les avait pas laissés indemnes. Ils ont remercié leurs fans, amis et spectateurs pour leur soutien. "Chaque concert était un acte de guérison pour nous", ont-ils partagé. "Nous nous sommes activement occupés des allégations contre le groupe depuis l'été dernier. Nous prenons ce processus au sérieux, même si une grande partie est infondée et exagérée."

Non seulement les membres du groupe, mais aussi leurs familles et proches ont été "très touchés par les allégations et la façon dont les médias les ont traitées". Bien que la tournée soit maintenant terminée, "Rammstein n'est pas fini. Nous ne sommes pas finis. Vous n'êtes pas fini. Le chemin continue", a déclaré le groupe avec une rare clarté.

"Tout a son temps"

Maintenant, Till Lindemann a également publié une sorte de déclaration sur sa propre page Instagram. Cependant, elle est beaucoup moins claire. Au lieu de cela, le sexagénaire s'adresse à ses 1,3 million d'abonnés avec un poème sombre signé "Avec amour et respect, Till".

Le texte porte le titre "Tout a son temps". "Me voici maintenant, prêt, rien ne peut m'empêcher de partir. Le passé laisse des rides, mieux vaut tard que jamais, quand il est malheureusement trop tard", commence-t-il. "Il faut prendre un chapeau et un manteau, s'aventurer dans le vaste monde, chercher de nouveaux points de vue, loin de l'ancien, chercher de nouvelles rives, tachées de culpabilité, fanées dans l'expiation, j'ai besoin de nouvelles couleurs, de nouvelles scènes."

Lindemann fait-il allusion à un départ ? Peut-être même à son départ de Rammstein ? Il y a Certainly room for interpretation in the singer's poetry. Even if he writes lines like: "Je me suis jamais senti aussi seul." The poem ends with the statement: "Ce n'est pas facile de partir, le temps passé avec vous était vraiment beau."

