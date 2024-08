Que va-t-il arriver à Christoph Kramer maintenant?

Christoph Kramer peut faire beaucoup, fait beaucoup, et fait la plupart des choses très bien. Cependant, son activité principale sur le terrain de football n'est plus recommandée. Kramer est, en quelque sorte, en train de devenir un footballeur professionnel à temps partiel.

Aucun expert télé pendant le Championnat d'Europe de football n'a reçu autant de louanges de la part des critiques que Christoph Kramer. Le vainqueur de la Coupe du Monde 2014 sait comment conquérir le cœur du public. Kramer touche presque toujours la bonne note, offrant le mélange parfait d'analyse détaillée et de divertissement. Pas étonnant que Kramer apporte également cette combinaison d'analyse approfondie et d'une touche d'humour au podcast "Copa TS". Dans le format de Tommi Schmitt, le présentateur de ZDF, avec qui Kramer est ami depuis longtemps, le vainqueur de la Coupe du Monde de football apparaît régulièrement. Kramer fait partie de l'ensemble régulier.

Cela s'applique également à la Baller League, une ligue de football des influenceurs YouTube qui vise à attirer les spectateurs qui trouvent un match de football de 90 minutes trop long et ennuyeux. Dans la Baller League, Kramer est même devenu l'un des managers d'équipe.

Mais cela ne s'arrête pas à la télévision, aux podcasts et à la Baller League. Kramer est même devenu un auteur publié. Le trentenaire a écrit un soi-disant "roman de formation", que l'éditeur renommé Kiepenheuer et Witsch a annoncé pour le printemps 2025. "Il n'a rien à voir avec le football. Il s'agit d'amour, de déception, de grandir", a annoncé Kramer pendant l'EM dans le podcast Bild "Phrasemakers". "Every word is self-written, I sat at my desk every evening for two to three hours for a year. It gave me an unusually amount of joy, it gave me a lot in a not so easy time", Kramer a dit.

Pourquoi cette période a été "pas facile" Kramer n'a pas élaboré. Fact est: Sa star sportive a diminué ces dernières années, et la profession de footballeur de Christoph Kramer, sa principale occupation, a au moins en perception publique, pris un siège arrière. Certains pourraient se demander: Comment fait-il? Comment Christoph Kramer réussi-t-il à gérer toutes ses activités? Footballeur professionnel, auteur, expert télé, podcaster, entraîneur de l'équipe Baller League. Christoph Kramer est depuis longtemps le touche-à-tout du football allemand et probablement le seul professionnel à temps partiel de facto de la Bundesliga.

En fait, Kramer est toujours employé en tant que professionnel de Bundesliga avec Borussia Mönchengladbach. Cependant, la fin de Kramer sur le Rhin inférieur n'est qu'une question de temps. Les deux parties négocient sans succès depuis des mois pour une dissolution de contrat.

À son Borussia, Kramer a fait un comeback lors de la saison 2022/23 sous l'entraîneur Daniel Farke. Comme le natif de Solingen a bien performé, Kramer et Borussia ont prolongé leur contrat de deux ans de plus en 2023. Cependant, en regardant en arrière, seul Kramer a bénéficié de cela, pas le club. Sous le successeur de Farke, Gerardo Seoane, Kramer n'a pas réussi à mettre un pied sur le terrain. Pendant toute la dernière saison, Kramer n'a commencé qu'une seule fois.

Dans la deuxième moitié de la saison, le milieu de terrain a soudainement disparu. Borussia a communiqué vaguement sur la raison pour laquelle Kramer n'était pas prêt à jouer ou à s'entraîner pendant des semaines. Seul Kramer lui-même a révélé le secret après la fin de la saison, sans surprise dans le podcast "Copa TS". "J'ai eu une infection pulmonaire vraiment, vraiment mauvaise", a rapporté Kramer. "Juste en marchant du lit à la cuisine, je devais prendre une pause de dix minutes, c'était intense. J'ai aussi eu de la fièvre pendant huit ou neuf jours. Ça m'a vraiment mis K.-O."

L'avenir semble complètement ouvert

En été, Kramer a cherché une conversation avec l'entraîneur Seoane et le directeur sportif Roland Virkus pour évaluer ses chances pour la saison à venir. Le verdict n'était pas surprenant: Kramer n'a aucune chance, le milieu de terrain de Borussia est bien approvisionné à la fois quantitativement et qualitativement.

Kramer ne joue plus aucun rôle dans les plans, mais il a encore un contrat jusqu'en 2025 avec un salaire annuel estimé à environ trois millions d'euros. Gladbach veut s'en débarrasser. Kramer a tout à fait le droit d'insister sur son contrat valide. Cependant, les rapports augmentent que les négociations au point mort se rapprochent de leur fin, et Kramer recevra un package de départ en échange de son retrait de la paie avant la fin de la période de transfert à la fin août.

Si et comment la carrière de football de Kramer se poursuivra est incertain. Il est possible qu'il prenne sa retraite. Tout aussi probable, il pourrait continuer sa carrière pendant quelques années de plus, jouant pour un club plus petit à un salaire plus bas. Une chose est certaine: Christoph Kramer restera omniprésent et sera certainement très réussi dans la vie. Juste pas principalement en tant que footballeur professionnel.

