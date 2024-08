Soulagement pour Patrice et Daniel Améni - Que va-t-il advenir de sa famille?

Un soulagement dans la famille Aminati ! Le lundi soir (12 août), le modérateur Daniel Aminati (50) a pu partager de bonnes nouvelles concernant la santé de sa femme Patrice Aminati (29) avec sa communauté sur son profil Instagram. Dans un carrousel de photos de leurs vacances d'été avec leur fille Malika (1), il a écrit qu'elle était " finally free of metastases."

Les temps difficiles sont derrière la famille

En mars 2023, il a été diagnostiqué que la jeune femme de 29 ans avait un cancer de la peau. Au cours du premier semestre 2024, le couple a rendu public que des métastases s'étaient formées dans les poumons et d'autres organes. those seem to have been successfully treated and are now a thing of the past. On Instagram, Daniel Aminati looks back to the beginning of the year: "On February 6, we spontaneously went to Oberhof in the Thuringian Forest to distract ourselves as a family, recharge our batteries, and prepare for what lay ahead, especially for my wife." On February 12, her second cancer therapy began - "this time, immunotherapy through infusions."

Daniel et Patrice Aminati souhaitent un deuxième enfant

Six mois plus tard, le soulagement : "Presque exactement six mois plus tard, Patrice est finally free of metastases!" Cette nouvelle a été célébrée par un autre séjour dans un hôtel familial en Thuringe. Et il semble que les Aminati prévoient d'y retourner - peut-être pas pour la dernière fois en tant que famille de trois : "We'll be back... maybe then, God willing, with child number two!"

Daniel et Patrice Aminati se sont rencontrés en 2018 et se sont mariés en avril 2022. Leur fille est née en août 2022. Depuis son diagnostic, Patrice Aminati a tenu ses abonnés et fans informés de sa maladie sur Instagram.

Après le traitement réussi des métastases, Daniel Aminati exprime son espoir sur Instagram, en disant : "Perhaps on our next trip to the family hotel in Thuringia, God willing, we'll be returning as a family of four!"

Après l'annonce de l'état de santé de Patrice, le couple se concentre sur la possibilité d'avoir un deuxième enfant.

