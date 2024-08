Que signifie l'alerte Mpox pour l'Allemagne?

En raison de l'augmentation rapide du nombre de cas de Mpox en Afrique, peut-être due à une sous-variante particulièrement dangereuse du virus, l'OMS a déclaré une "urgence internationale". Les experts considèrent qu'il est possible que la maladie se propage en Europe, mais ils mettent en garde contre la panique.

Pour la deuxième fois depuis 2022, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le plus haut niveau d'alerte en raison de la propagation du virus Mpox. Il s'agit principalement d'une sous-variante du pathogène qui pourrait être plus facilement transmise et entraîner des maladies plus graves. Les experts allemands considèrent que cette mesure est nécessaire pour contenir la propagation à temps. Cependant, ils évaluent actuellement le risque pour l'Europe comme étant faible.

Actuellement, le Mpox se propage principalement en République démocratique du Congo et dans les pays limitrophes. Un total d'au moins 13 pays africains sont désormais touchés. Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies (CDC) a rapporté plus de 17 000 cas suspects jusqu'à présent cette année, avec 2 863 cas confirmés et 517 décès. Cependant, il s'agit "seulement de la pointe de l'iceberg, compte tenu des nombreuses faiblesses en matière de surveillance, de tests de laboratoire et de traçage des contacts", selon un communiqué du 13 août.

Le Mpox est transmis par un orthopoxvirus du même nom. Les symptômes fréquents comprennent une éruption cutanée ou des lésions des muqueuses qui peuvent durer deux à quatre semaines. Les personnes atteintes ont souvent également de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et dorsales, de la fatigue et des ganglions enflés.

Variant peut-être plus dangereux

Il existe deux types de virus Mpox : le type de la cuvette du Congo (Clade I) et le type d'Afrique de l'Ouest (Clade II), qui s'est également propagé en Europe en 2022. Le clade fait référence à un groupe de variants viraux ayant un ancêtre commun. Actuellement, le Clade I circule principalement, qui semble avoir une infectiosité et une mortalité plus élevées que l'autre type selon les connaissances actuelles. Les scientifiques et les autorités prêtent une attention particulière à la sous-variante Ib découverte en septembre 2023, car elle pourrait être particulièrement dangereuse.

Cependant, il n'est pas encore suffisamment étudié si c'est vraiment le cas. "En raison de la situation des données encore insatisfaisante en Afrique, en particulier en raison de l'accès limité aux soins médicaux et des capacités de diagnostic de laboratoire limitées, il est encore difficile de faire des déclarations sur la mortalité et l'infectiosité du Clade I par rapport au Clade II", déclare Christina Frank. Elle est employée scientifique et épidémiologiste au département des infections gastro-intestinales, des zoonoses et des infections tropicales de l'Institut Robert Koch (RKI).

Spéculations non prouvées

Marion Koopmans, directrice du Centre de pandémie et de catastrophe de l'université Erasmus à Rotterdam, critique les allégations non prouvées dans les médias. Il y a des spéculations sur une transmission plus efficace, mais cela pourrait être dû au fait que dans la région où se propage la sous-variante, la transmission semble se produire principalement par des contacts sexuels. Roman Woelfel, médecin senior et directeur de l'Institut de microbiologie de l'armée allemande à Munich, suspecte également cela. Nous savons tous comment le Mpox peut se propager rapidement par des contacts sexuels à partir de l'épidémie mondiale de Mpox en 2022, dit-il.

En général, les gens contractent le plus souvent la variole du singe en touchant une personne infectée qui a des lésions, des croûtes, des liquides corporels ou un contact peau à peau. Cependant, il peut également être transmis par contact avec des animaux ou des objets contaminés. Il y a un risque élevé dans les ménages avec des personnes infectées.

Actuellement, il n'y a pas de preuve scientifique fiable pour suggérer que c'est une "variante plus mortelle", déclare Woelfel. Le taux de mortalité de la variole du singe chez les enfants a été très élevé en Afrique dans le passé. Des taux d'infection élevés sont actuellement observés chez les enfants en Afrique centrale. "Sans meilleure disponibilité de diagnostics dans les pays touchés, il sera difficile d'évaluer avec précision le nombre réel de cas et, par conséquent, le taux de létalité chez les enfants", ajoute-t-il.

Risque faible pour l'Europe

Tous les experts s'accordent à dire que bien que la propagation de la variole du singe en Europe soit possible, la probabilité est relativement faible. Cela est dû, en partie, au nombre limité de voyageurs et de vols directs vers l'Europe, déclare Woelfel. "De plus, nous disposons de laboratoires de diagnostic suffisants pour la variole du singe en Europe et en Allemagne. Un cas de variole du singe peut donc être rapidement détecté et contenu grâce à des mesures telles que l'isolement, la quarantaine et les vaccinations."

Comme la propagation ne peut être exclue, elle appelle à une surveillance de la situation en dehors de l'Afrique et à un typage des nouveaux cas. C'est le moins qu'il devrait être fait, dit-elle.

Les pays africains ont besoin d'une aide urgente

Cependant, la déclaration de l'OMS est particulièrement importante pour les pays actuellement touchés en Afrique. Elle peut permettre de prendre ou d'intensifier d'autres mesures dans les pays touchés, notamment en ce qui concerne la disponibilité des vaccins et l'extension des capacités de diagnostic, explique Klaus Jansen. En République démocratique du Congo, il y a eu de nombreux cas de variole du singe au fil des ans, mais il y a eu un manque de fonds pour les capacités de diagnostic, les mesures de santé publique, le traitement et la vaccination, déclare Marion Koopmans.

Il n'est pas nécessaire de développer un nouveau vaccin, comme pour la pandémie de Covid. Une substance contre le virus de la petite vérole classique est également approuvée pour protéger contre l'infection par le virus de la variole du singe et est recommandée par le RKI, entre autres. Le vaccin (Imvanex) est fabriqué par la société danoise Bavarian Nordic et est disponible dans la plupart des pays industrialisés. Cependant, le vaccin est coûteux, avec un prix par dose estimé à 100 à 150 euros en Europe.

Dans les pays du Sud global, il n'y a toujours pas d'approvisionnement adéquat en vaccins, déclare Roman Woelfel. "Grâce à une action rapide et décisive de la communauté internationale et à l'utilisation de vaccins disponibles et nécessaires, l'actuelle épidémie de fièvre de Monkey pourrait probablement être contenue."

Le CDC Afrique a appelé la communauté internationale le 13 août à sécuriser deux millions de doses de vaccin. Une première petite étape est l'annonce par l'agence de l'UE pour la réponse et la résilience aux urgences (HERA) de se procurer et de donner 175 420 doses d'Imvanex. Le fabricant Bavarian Nordic fournit également 40 000 doses supplémentaires gratuitement. De plus, HERA prévoit d'accorder une subvention de 3,5 millions d'euros au CDC Afrique à l'automne pour améliorer l'accès aux diagnostics et au séquençage génétique de la variole du singe dans la région.

Compte tenu de la propagation en cours du virus de la variole du singe, en particulier de la sous-variante potentiellement plus dangereuse Ib, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé à une coopération mondiale pour fournir une aide aux pays africains. Plus précisément, le CDC Afrique a demandé deux millions de doses du vaccin Imvanex, avec l'agence de l'UE pour la réponse et la résilience aux urgences (HERA) s'engageant à donner 175 420 doses et Bavarian Nordic fournissant 40 000 doses supplémentaires gratuitement. Les efforts de l'OMS pour coordonner l'assistance internationale visent à étendre les capacités de diagnostic, à améliorer les mesures de santé publique et à assurer la distribution des vaccins dans les pays africains touchés.

Lire aussi: