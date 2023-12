Faits marquants de l'histoire

Que peut-on offrir à un champion du monde de F1 pour Noël ?

Rosberg s'attend à de petits cadeaux sous le sapin

Andretti : Rien ne vaut le trophée du titre

Stewart : Une bonne santé en tête de liste

Après avoir remporté le prix le plus prestigieux du sport automobile, Nico Rosberg, vainqueur de l'édition 2016 , affirme que ce sont les petites choses qui comptent le plus.

Le pilote Mercedes a quitté la F1 cinq jours seulement après avoir remporté son premier titre, souhaitant passer plus de temps avec sa femme Vivian et leur fille Alaia, âgée d'un an.

"Il est facile de me rendre heureux avec une petite chose", a déclaré Rosberg à CNN. "Des petits cadeaux adorables et attentionnés. Rien ne vaut la touche personnelle.

"Qu'est-ce que j'aimerais ? Juste une belle photo de nous trois ensemble. Ce serait génial".

Chaussettes, montres et cigares

Mario Andretti, le dernier Américain à avoir remporté le titre de champion de F1 en 1978, admet qu'il est difficile d'acheter des cadeaux aux champions, car ils ont désormais tout ce qu'ils veulent.

"Je ne vois pas ce qu'on pourrait acheter de plus que le trophée qu'on reçoit", a déclaré M. Andretti à CNN. "Je suppose donc que vous pourriez simplement acheter des cigares.

Jackie Stewart, triple champion du monde de F1, a réfléchi : "Que donne-t-on à quelqu'un qui a plus ou moins tout ce qu'il faut ? Les sportifs de haut niveau sont gâtés à bien des égards ; ils bénéficient d'un tel accès et de tels privilèges.

"Mais que voulons-nous pour Noël ? Nous voulons une bonne santé et une nouvelle montre !

À l'autre bout du spectre de la carrière, le débutant britannique Jolyon Palmer a déjà reçu son cadeau idéal : une deuxième saison au volant de Renault en 2017.

"Nous ne sommes pas trop déçus si nous ne recevons pas le cadeau exact que nous espérions, car nous conduisons des voitures de Formule 1 et nous vivons le rêve", explique le jeune homme de 25 ans. "Des chaussettes ne seraient pas très créatives".

Faire des réserves de cadeaux

La famille a toujours été une force motrice pour Rosberg, qui a suivi les traces de son père Keke en remportant le championnat du monde de F1. Ils sont seulement le deuxième duo père-fils à remporter la couronne, après le défunt Graham Hill et son fils Damon.

Bien qu'il se soit concentré cette année sur une lutte intense pour le titre avec son coéquipier chez Mercedes, Lewis Hamilton, Rosberg révèle qu'il a tout de même eu le temps d'accumuler des cadeaux de Noël pour sa famille.

"Je me suis constitué une petite réserve parce que je déteste ne rien avoir", explique le pilote de 31 ans. "C'est horrible de n'avoir rien à 12 heures de Noël.

"Je l'ai vécu tellement de fois que je ne veux pas revivre cela. Si j'en ai vraiment besoin, je prends quelque chose dans la réserve. Ce sont des cadeaux très sympas".

Quel est donc le plus beau cadeau qu'il ait offert à sa belle de longue date ?

"Ce doit être une montre pour notre mariage, avec une gravure au dos", révèle Rosberg, qui s'est marié à Monaco en 2014.

Y aura-t-il aussi un cadeau sous le sapin pour son rival Hamilton ?

"Je n'offre un cadeau de Noël qu'à mes amis proches ou à ma famille", explique Rosberg. "Nous ne sommes pas très proches en ce moment, mais peut-être une carte de Noël. J'ai déjà envoyé des cartes à Hamilton ces dernières années.

Lorsqu'on lui demande s'il a l'intention de dîner avec son voisin monégasque Hamilton, il ajoute : "Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas : "Je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Nous étions les meilleurs amis du monde à l'époque et maintenant nous avons cette compétition qui est en train de disparaître.

"Nous verrons, peut-être un jour.

