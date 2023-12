Que faire en cas d'arrêt cardiaque ?

Environ 70 à 90 % des personnes en arrêt cardiaque aux États-Unis meurent avant d'arriver à l'hôpital parce que les personnes qui les entourent ne savent pas toujours comment les aider.

À quoi ressemble un arrêt cardiaque ?

L'arrêt cardiaque se produit lorsque le cœur d'une personne s'arrête brusquement de battre.

"Le rythme le plus courant est celui de la fibrillation ventriculaire, c'est-à-dire que le cœur est comme un sac de vers. Il bat de manière chaotique et n'est plus capable de pomper efficacement", explique le Dr Christine Albert, directrice du service de cardiologie du Smidt Heart Institute de Los Angeles.

"La personne s'effondre parce que le cerveau ne fonctionne plus, et il faut quelques minutes pour essayer de rétablir un rythme normal.

Les signes avant-coureurs peuvent être un essoufflement, des battements de cœur, une faiblesse et une gêne thoracique. Mais le plus souvent, l'arrêt cardiaque survient sans avertissement.

Une personne en arrêt cardiaque n'a pas de pouls et ne réagit ni au son ni au toucher. Elle cessera de respirer ou émettra des sons semblables à des halètements, ce qui n'est pas une véritable respiration mais un réflexe qui se produit lorsque le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène.

Quelles sont les causes de l'arrêt cardiaque ?

L'arrêt cardiaque peut être causé par des rythmes cardiaques irréguliers appelés arythmies. L'insuffisance cardiaque peut en être la cause, de même que l'épaississement du muscle cardiaque appelé cardiomyopathie.

L'arrêt cardiaque peut survenir à la suite d'une crise cardiaque, c'est-à-dire lorsqu'un blocage empêche le cœur de recevoir suffisamment de sang. Le muscle commence à mourir, mais contrairement à l'arrêt cardiaque, il continue à pomper.

Il peut également survenir à la suite d'une électrocution, d'une noyade, d'un étouffement, d'une détresse respiratoire ou d'un traumatisme. Un coup violent à la poitrine, comme pour un joueur de base-ball, peut déséquilibrer le rythme cardiaque.

Ce qu'il faut faire en premier lieu : Appeler le 911, utiliser un DEA

Si vous voyez une personne présentant des symptômes d'arrêt cardiaque, appelez immédiatement le 911. Vous voulez qu'une aide professionnelle soit apportée le plus rapidement possible. Lorsque le cœur ne peut plus pomper le sang vers le cerveau et les poumons, la personne peut subir des lésions cérébrales ou mourir en quelques minutes.

Si quelqu'un d'autre est présent, répartissez les tâches. L'une des personnes doit appeler le 911 pendant que l'autre cherche un défibrillateur externe automatisé (DEA).

Ces appareils légers peuvent ramener le cœur d'une personne à un rythme régulier. On les trouve souvent dans les lieux publics tels que les aéroports, les bureaux et les écoles. Un DEA peut sembler intimidant, mais il est conçu pour être utilisé par n'importe qui, même par des passants non formés.

Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'appareil vous donne des instructions vocales étape par étape sur l'endroit où placer les électrodes sur la poitrine de la personne.

Une fois les électrodes en place, l'appareil mesure le rythme cardiaque de la personne. Il ne délivrera pas de choc si la personne n'en a pas besoin. Mais si elle en a besoin, le DEA vous dira de vous reculer et d'appuyer sur un bouton pour délivrer le choc.

Commencez la RCP

Après avoir utilisé le DEA - ou immédiatement, si vous n'avez pas accès à un DEA - commencez les compressions thoraciques.

Placez vos mains au centre de la poitrine de la personne et appuyez sur la poitrine à raison de 100 à 120 battements par minute. Il peut être utile de fredonner une chanson à ce rythme, comme "Stayin' Alive" des Bee Gees, "Can't Stop the Feeling" de Justin Timberlake ou "Just Dance" de Lady Gaga.

"Vous agissez littéralement comme un cœur externe", explique le Dr Comilla Sasson, médecin urgentiste et vice-présidente de la science et de l'innovation pour les soins cardiovasculaires d'urgence au sein de l'American Heart Association.

Si quelqu'un d'autre se trouve à proximité, demandez-lui de prendre le relais lorsque vous avez besoin d'une pause. Si cette personne ne connaît pas la RCP, demandez-lui de vous observer d'abord. "C'est ce que nous faisons dans les salles d'urgence", a déclaré Mme Sasson.

Avec un adulte, vous utilisez généralement les deux mains pour les compressions thoraciques. Mais si vous aidez un bébé, utilisez une seule main.

Certaines personnes me demandent : "Et si je fais des compressions thoraciques, que je me casse une côte et que je les blesse ? Je leur réponds que cette personne est littéralement morte, et que si elle a la chance de se réveiller parce que vous avez pratiqué des compressions thoraciques, elle sera heureuse que vous ayez contribué à lui sauver la vie. Il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui ont une côte cassée", précise M. Sasson.

De nombreuses organisations proposent des formations à la RCP et au DEA.

L'American Heart Association et la Croix-Rouge proposent des cours en personne, tout comme de nombreuses organisations locales.

L'American Heart Association et la Croix-Rouge proposent également des sessions de formation pratique en ligne avec des instructeurs.

Planifier à l'avance

Selon Mme Sasson, il est important que les parents de jeunes athlètes discutent avec l'entraîneur de leur enfant pour s'assurer qu'ils ont mis en place un plan d'intervention cardiaque comprenant la RCP et un DEA. En cas d'incident à l'école, sur le terrain ou lors d'une activité extrascolaire, tout le monde saura ce qu'il faut faire.

Les familles doivent également s'assurer d'avoir un plan à la maison, juste au cas où.

"Qui va appeler le 911 ? Qui va commencer les compressions thoraciques ? Qui va ouvrir la porte lorsque l'ambulance arrivera ? Le simple fait d'en parler est utile. Je vois cela comme un exercice de tornade", a déclaré M. Sasson. "Avec un peu de chance, vous n'aurez jamais besoin de savoir ce qu'il faut faire, mais si une telle situation se produit, vous devez avoir un plan en place pour savoir ce que vous allez faire pour aider votre proche à rester en vie.

