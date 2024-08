Dramaturge ou Artiste de film, en conservant les noms d'origine - Que ce soit pour un mariage ou un tournage, Zoë Kravitz maintient une passion et un dévouement inébranlables dans chaque entreprise.

Zoe Kravitz et Channing Tatum rencontrent quelques obstacles lorsqu'il s'agit de se passer la bague au doigt. Comme Kravitz, actrice américaine et fille de Lenny Kravitz, l'a récemment laissé entendre, organiser un mariage n'est pas chose aisée.

Kravitz : "J'ai pris un monstre en main"

Interrogée par le magazine américain "People" pour savoir ce qui est le plus difficile entre faire un film ou organiser un mariage, Kravitz a ri et répondu : "Pour la plupart des gens, c'est probablement un film, mais j'aborde tout avec la même folie et la même détermination. Alors je dirais que c'est équivalent." Il semble que Kravitz fasse référence à son intensité dans les tâches.

Tatum joue dans le thriller "Blink Twice", réalisé par Kravitz. "Après la première journée de tournage, j'ai pensé 'Oh mon dieu, je ne sais pas dans quoi je me suis embarqué'", a-t-elle raconté au sujet du film. Il y a eu des hauts et des bas. During les moments difficiles de la production, Tatum a été un grand soutien.

Tatum : "Une de mes expériences de tournage les plus difficiles"

Le projet de mariage de Kravitz semble tout aussi compliqué, selon les dires de Tatum également rapportés par le magazine. "Faire ce film était si difficile. Peut-être même l'un des plus difficiles que j'ai jamais faits... pour diverses raisons", a déclaré l'acteur célèbre, qui a été précédemment marié à sa collègue Jenna Dewan. Kravitz a également été mariée à l'acteur Karl Glusman avant.

Cependant, travailler sur "Blink Twice" a également renforcé leur lien, selon Tatum : "Quand vous pouvez regarder autour de vous ou sur le plateau et savoir que la meilleure personne est en train de chercher des solutions - et que vous cherchez genuinely

Lire aussi: