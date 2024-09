Quatrième jour d'essai national des systèmes d'alerte d'urgence en Allemagne

Le jeudi, le quatrième jour d'alerte est programmé, un test national des mécanismes d'alerte de l'Allemagne. À 11h, les autorités nationales et régionales activeront leurs systèmes d'alerte d'urgence pour un essai. Les autorités locales sont également invitées à participer. Par conséquent, les résidents recevront des messages d'alerte, des alertes via des applications d'alerte ou entendront des notifications à la radio et à la télévision. De plus, des milliers d'écrans numériques dans les centres-villes diffuseront des avertissements officiels. L'objectif du jour d'alerte est d'évaluer les systèmes et les organisations techniques et de sensibiliser le public à cette question. Suite au premier jour d'alerte national en septembre 2020 qui a connu des difficultés, le cadre a été amélioré.

Durante le test national, différentes structures et dispositifs d'alerte, tels que les systèmes d'alerte d'urgence et les applications d'alerte, seront activés. Le cadre amélioré, y compris les structures et dispositifs d'alerte améliorés, vise à assurer une exécution plus fluide lors des prochains jours d'alerte.

