Quatrième corps récupéré d'un yacht de luxe submergé alors que les autorités examinent les origines des épaves

Un équipe de CNN a assisté aux premières heures du jeudi à l operation des autorités italiennes transférant un individu décédé d'un bateau de sauvetage vers des ambulances au port sicilien de Porticello.

Le directeur de l'agence de protection civile de Sicile, Salvatore Cocina, a informé CNN la veille que le cinquième corps avait été découvert sur le yacht, bien qu'il n'ait pas encore été récupéré ou identifié.

Suite à la découverte de quatre corps par des plongeurs le mercredi, les identités de ces individus restent inconnues.

Le navire immatriculé au Royaume-Uni, qui transportait 22 passagers à bord, a coulé prématurément le lundi précédent lorsque son mât imposant s'est fendu en deux lors d'une violente tempête. Quinze personnes ont été secourues avec succès, six personnes étant initialement portées disparues, et un corps retrouvé le lundi - believed to be that of the ship's chef, Ricardo Thomas.

Les six personnes portées disparues comprennent le magnat britannique des affaires Mike Lynch et sa fille de 18 ans, Hannah Lynch; l'exécutif de Morgan Stanley International Jonathan Bloomer et son épouse, Judy Bloomer; et l'avocat américain influent Chris Morvillo et son épouse, Neda Morvillo.

Depuis que le bateau a coulé, les équipes de sauvetage luttent contre des conditions difficiles pour accéder à l'épave, qui se trouve à environ 50 mètres (150 pieds) sous la surface de l'eau. Les plongeurs ont réussi à passer seulement environ 12 minutes sur le site avant de devoir risalir en raison des conditions.

Les rapports préliminaires suggèrent qu'un petit tourbillon d'eau, qui s'est développé dans la zone où se trouvait le bateau en Sicile le lundi matin, pourrait avoir contribué au naufrage du yacht.

Après quatre jours, les autorités italiennes tentent toujours de comprendre pourquoi le luxueux yacht de 56 mètres (184 pieds) a coulé si rapidement. séparément, la Branche d'enquête sur les accidents maritimes (MAIB) du Royaume-Uni a également lancé une enquête, avec quatre inspecteurs prévus pour se rendre à Palerme mercredi pour effectuer une examen préliminaire du site.

Les tourbillons d'eau, qui constituent des colonnes tournoyantes d'air qui émergent au-dessus de l'eau ou progressent de la terre vers l'eau, sont souvent accompagnés de vents extrêmes, mer agitée, grêle et éclairs dangereux. Bien qu'ils soient généralementfound in tropical oceans, they can manifest almost anywhere. Les vortex en Sicile, however, are relatively infrequent events.

Des images floues de caméras de sécurité diffusées mercredi semblent montrer les moments précédant le naufrage du yacht par le vortex. Alors que la pluie battante tombait sur le port, une vidéo floue montre le bateau soumis à la tempête, tanguant violemment d'un côté à l'autre avant de chavirer finalement.

