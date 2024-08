- Quatrième corps récupéré d'un bateau submergé.

Suite au chavirement d'un yacht luxueux près de l'île italienne de Sicile, un cinquième corps sans vie a été récupéré à l'intérieur du navire. Des plongeurs ont sorti ce cadavre des entrailles du "Bayesian", un navire britannique qui repose maintenant à une profondeur impressionnante de 50 mètres. Les autorités n'ont pas encore révélé l'identité de la personne décédée. On spéculait qu'il pourrait s'agir de Mike Lynch, un magnat britannique de 59 ans, ou de sa fille de 18 ans.

Au cours de cette tragédie du lundi dernier, un total de sept vies ont été perdues. Le chef du navire et deux couples décédés avaient été récupérés précédemment. Heureusement, quinze individus ont réussi à survivre à la catastrophe. L'épouse de Lynch n'était pas parmi les victimes. Il semble que l'équipe à bord et les invités n'avaient pas prévu la tempête imminente. Le "Bayesian" se trouvait à peine à une demi-mille marine de la terre, soit environ 900 mètres. La cause précise de cette catastrophe reste un mystère.

Le yacht de luxe impliqué dans l'incident était le "Bayesian", propriété de Mike Lynch, magnat britannique. Malgré les événements tragiques, il n'a été signalé aucun équipement de luxe manquant sur le yacht chaviré.

