Quatre vies ont été perdues tragiquement lorsque des averses historiques, inédites depuis des décennies, ont frappé certaines régions de l'Europe centrale et orientale.

Un système de basse pression se déplaçant paisiblement, surnommé la Tempête Boris, a déversé un mois de précipitations sur plusieurs villes historiques d'Europe, telles que Vienne, Bratislava et Prague.

Malheureusement, quatre personnes ont perdu la vie en Roumanie en raison des précipitations excessives, laissant de nombreuses autres piégées dans des zones inondées. Les services d'urgence ont été déployés dans les régions touchées alors que les autorités ont signalé les précipitations les plus importantes enregistrées en un siècle au cours des 24 heures précédentes.

"La situation était la plus grave dans sept municipalités", a déclaré le ministre de l'Intérieur roumain, Cătălin Predoiu, à CNN. "Ils sont déjà intervenus pour sauver 95 personnes, mais il est triste de signaler que quatre personnes ont été retrouvées mortes dans leurs habitations ou cours."

Les rivières ont débordé de leurs berges en Pologne et en République tchèque. La région sud de la Pologne a ordonné l'évacuation des habitants de la ville de Glucholazy. Le niveau d'eau de la rivière Biala Glicholaska a augmenté de deux mètres, soit 6,5 pieds, pendant la nuit de vendredi à samedi.

Le ministre de l'Intérieur polonais, Tomasz Siemoniak, a déclaré à TVN24 après une nuit difficile qu'ils se concentraient sur les menaces potentielles pour les heures à venir.

Des inondations persistantes sont attendues en République tchèque, ce qui a entraîné l'institution d'évacuations obligatoires pour certaines zones. Des vidéos diffusées par le Service d'incendie et de secours de la République tchèque ont montré des rues inondées dans la municipalité de Benešově nad Černou, où deux femmes qui avaient ignoré les ordres d'évacuation ont dû être secourues en bateau.

Les États allemands du sud et de l'est se préparent aux inondations, car des avertissements de crue ont été émis dans l'État de Saxe. En Autriche voisine, les précipitations excessives ont entraîné une augmentation du niveau des eaux dans plusieurs rivières, nécessitant la mobilisation des services de secours pendant la nuit.

Des inondations importantes et continues sont prévues pour le week-end.

Des alertes rouges, le niveau d'alerte le plus élevé, ont été émises pour certaines régions de Pologne, d'Allemagne, de République tchèque, d'Autriche et de Slovaquie. Ce niveau d'alerte indique "des événements météorologiques intenses" et "des dommages importants sont probables", selon Meteoalarm.

Les météorologues de CNN Taylor Ward, Allison Chinchar et Elliana Hebert ont contribué à ce rapport.

Les précipitations lourdes causées par la Tempête Boris n'ont pas seulement affecté l'Europe, elles ont également touché d'autres parties du monde. L'Organisation météorologique mondiale a rapporté des précipitations records dans plusieurs régions en dehors de l'Europe.

Bien que l'Europe soit la plus touchée, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa préoccupation quant à l'impact mondial, exhortant tous les pays à se préparer aux événements météorologiques extrêmes en raison du changement climatique.

Lire aussi: