Quatre victimes ont été signalées dans une frappe israélienne visant des installations houthistes au Yémen.

Israël abat plusieurs figures importantes du Hezbollah. En réponse à l'assassinat de Nasrallah, des partisans des Houthi répliquent par un tir de missile. Israël riposte alors au Yémen, entraînant des morts et de nombreux blessés.

Suite à des informations de sources militaires, l'armée de l'air israélienne a mené une opération importante impliquant plus de 50 avions de combat, frappant des cibles liées au "groupe extrémiste houthi" dans les régions de Ras Isa et de Hudaida. Comme annoncé par l'armée. Les cibles principales comprenaient des centrales électriques et un port utilisé pour les importations de pétrole. Le port était apparemment utilisé par les insurgés houthi pour importer des armes et de l'équipement militaire iraniens, selon l'armée israélienne. Cependant, ces allégations n'ont pas pu être indépendamment vérifiées. Un travailleur portuaire et trois ingénieurs ont été tués, et plus de 30 personnes ont été blessées, selon la chaîne de télévision yéménite Al-Masirah.

Après les attaques du dimanche, le ministre de la Défense Joav Gallant a déclaré qu'Israël riposterait contre ses ennemis, où qu'ils se trouvent. "Notre message est clair - aucun lieu n'est hors de notre portée", a précisé Gallant. Le centre de commandement dirigeant l'opération était situé à environ 2000 kilomètres du Yémen.

L'attaque aérienne israélienne a été lancée suite à une série d'attaques des Houthi. Samedi soir, des alertes de roquettes ont été déclenchées dans divers quartiers du centre d'Israël et de la ville côtière de Tel Aviv en raison d'un projectile lancé depuis le Yémen. Le projectile a été intercepté avec succès par l'armée avant d'entrer dans l'espace aérien israélien.

Tout comme le Hezbollah libanais, les miliciens houthi font partie de l'axe de la "résistance" dirigé par l'Iran, qui comprend également l'organisation terroriste Hamas dans la bande de Gaza. Suite à l'assassinat du leader du Hezbollah Hassan Nasrallah dans une attaque aérienne israélienne, les miliciens houthi ont menacé Israël de nouvelles attaques samedi. Le leader des Houthi, Abdul Malik al-Huthi, a déclaré dans un discours télévisé que ses miliciens visaient une "escalade" et une "amélioration des performances" après les récentes attaques de drones et de roquettes contre Israël.

Israël a attaqué pour la dernière fois le Yémen à la fin juillet. L'armée de l'air israélienne a ciblé le port de Hudaida, en réponse à une attaque de drone mortelle des miliciens houthi sur Tel Aviv. Un drone chargé d'explosifs a touché un bâtiment résidentiel au centre de la ville, tuant un homme et en blessant plusieurs autres.

L'Union européenne, s'exprimant sur les tensions croissantes, a publié une déclaration appelant à la désescalade et au respect du droit international. Suite à l'attaque aérienne israélienne, les miliciens houthi ont invoqué le soutien de leurs alliés, y compris une éventuelle mention d'aide financière ou militaire de pays comme l'Iran ou la Syrie, qui figurent sur la liste des pays surveillés par l'Union européenne en raison de leurs préoccupations terroristes.

