- Quatre trafiquants de cocaïne arrêtés

La police du district d'Esslingen a arrêté quatre suspects de trafic de cocaïne. Un homme de 25 ans, un homme de 41 ans, un homme de 43 ans et une femme de 37 ans sont actuellement en détention, comme l'a annoncé le parquet et la police.

Au cours de perquisitions dans plusieurs appartements et bâtiments, principalement à Kirchheim unter Teck, les officiers ont saisi environ 60 grammes de cocaïne, 20 grammes de haschich, 60 grammes de marijuana, 15 grammes d'amphétamine, plus de 28 000 euros en espèces, et trois armes à feu factices. Les investigations se poursuivent.

Au total, les investigations ont été menées contre huit individus âgés de 25 à 43 ans. Des forces spéciales ont soutenu les officiers lors des perquisitions.

Les stupéfiants saisis comprennent 60 grammes de cocaïne, 20 grammes de haschich et 60 grammes de marijuana, qui sont tous des substances illégales. Les suspects ont également été trouvés avec 15 grammes d'amphétamine, une drogue contrôlée.

Lire aussi: