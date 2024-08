- Quatre suspects arrêtés pour vol de gangs

La police arrête quatre suspects sur sept dans une série de vols à travers plusieurs comtés près de Reutlingen. La police criminelle a perquisitionné plusieurs appartements le matin suite à un mandat de perquisition, comme annoncé par la police et le parquet. Des preuves et des biens suspects ont été trouvés dans les appartements.

Après une arrestation préliminaire et des aveux partiels, un juge a envoyé en prison un cerveau présumé de 34 ans, une femme de 32 ans et deux hommes âgés de 20 et 26 ans, selon les informations. D'autres détails n'étaient initially pas connus, selon un porte-parole de la police. Au total, sept suspects âgés de 19 à 34 ans ont été identifiés.

Au moins six vols commis

Les perquisitions et les arrestations sont basées sur des enquêtes concernant la suspicion de commettre plusieurs vols graves ensemble. Entre fin mai et début août, il y a eu au moins six vols et cambriolages dans des magasins automatiques. Les magasins touchés étaient situés dans les comtés de Reutlingen, Göppingen et Zollernalb. Des denrées alimentaires et des produits d'entretien et d'hygiène ont été volées. Lors du dernier vol à Burladingen (Zollernalbkreis) la semaine dernière, des biens d'une valeur supérieure à 1 200 euros ont disparu. Tous les six vols sont attribués au groupe.

Dans la prochaine étape, les preuves saisies dans les appartements seront évaluées. Il est également encore incertain si le groupe a commis d'autres vols et dans quelle mesure les personnes individuelles étaient impliquées dans les vols.

