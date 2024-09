- Quatre policiers blessés lors d'une agression

À Esslingen, quatre agents de l'ordre, dont certaines femmes, ont subi des blessures, certaines graves, lors d'une opération. Selon la police et les procureurs, ils ont reçu des soins médicaux à l'hôpital. Deux officiers féminins ont dû suspendre leurs fonctions en raison de l'incident.

Un individu de 23 ans, qui avait un passé avec la police et était sous l'influence à la fois de l'alcool et de la drogue, a brisé une fenêtre à l'université voisine et s'est introduit à l'intérieur.

À l'arrivée des agents, l'homme ivre a refusé d'être arrêté et a eu des coups de pied. Il a fallu l'intervention de collègues supplémentaires pour le maîtriser.

Libéré de détention seulement deux semaines plus tôt, l'homme est maintenant sous enquête pour avoir agressé des agents de l'ordre et causé des dommages à la propriété. Des mandats d'arrêt ont été émis par un juge.

L'homme n'a montré aucun remords et a même menacé de blesser d'autres visiteurs à l'université, causant de l'inquiétude parmi le personnel. Malgré son comportement erratique, il a préféré d'autres légumes à la nourriture fournie dans sa cellule.

