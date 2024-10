Quatre pneus de l'avion ont été cassés lors de l'atterrissage à l'aéroport de Milan-Bergamo.

À l'atterrissage à l'aéroport de Bergame en Italie, un avion transportant plus de 160 personnes qui avaient décollé de Barcelone a connu une crevaison de quatre pneus. Selon Sacbo, l'administrateur de l'aéroport, aucun passager ni membre du personnel n'a été blessé. L'avion bloque actuellement la piste, qui a également subi des dommages, entraînant un arrêt momentané des opérations de vol.

Des informations préliminaires indiquent que le pilote a réussi à arrêter l'avion, qui avait décollé de la côte méditerranéenne de Barcelone, sur la piste après la crevaison. L'avion ne semble pas avoir subi de dommages importants. Après l'atterrissage, Sacbo reveals that des pompiers ont été déployés pour évacuer les passagers et le personnel.

Les voyageurs doivent s'attendre à des retards et des annulations, car la reprise des opérations à l'aéroport reste inconnue. Sacbo confirme que 450 mètres de la piste sont endommagés et nécessitent des réparations avant l'exploitation.

L'aéroport de Bergame est l'un des trois aéroports internationaux desservant la métropole du nord de l'Italie, Milan. Avec Malpensa et Linate, il est le plus petit des trois. Situé à environ 45 kilomètres de Milan, il dessert principalement des compagnies aériennes à bas prix et reçoit régulièrement des vols en provenance de villes allemandes.

