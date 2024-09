Quatre personnes sont mortes de coups de feu lors d'une émeute dans une école en Géorgie.

Le principal responsable, Chris Hoey, a déclaré aux reporters : "Le suspect est sous garde." Il a ajouté : "Il s'agit d'un élève de 14 ans de l'établissement scolaire." Les victimes comprenaient deux élèves et deux enseignants, a révélé Hoey. Le présumé tireur s'est rendu peu après l'intervention des forces de l'ordre et sera "inculpé de meurtre", a déclaré le principal responsable.

Les autorités judiciaires en Géorgie ont annoncé leur intention d'essayer le mineur comme un adulte.

L'incident s'est produit au lycée Apalachee, situé près de Winder, à environ 70 kilomètres au nord-est d'Atlanta. Les motivations du tireur sont restées inconnues au départ. Les étudiants ont été évacués progressivement de l'établissement et regroupés sur un terrain de sport, selon les médias nationaux. Selon Fox 5 Atlanta, les services d'urgence ont soigné plusieurs personnes blessées sur place.

Au début, les parents ont été priés de ne pas se rendre à l'école pour des raisons de sécurité. Une fois la situation sous contrôle, ils ont été autorisés à récupérer leurs enfants. De longues files de véhicules ont été observées autour du bâtiment scolaire.

Un élève a déclaré à Fox 5 News qu'il avait vu du sang sur le sol et un corps en sortant du bâtiment. Au début, il avait cru que les bruits étaient une "blague". Mais il a ensuite entendu "d'autres coups de feu et des cris". Un autre élève de 17 ans a déclaré à ABC qu'il et ses camarades de classe avaient verrouillé la porte de leur salle de classe et s'étaient cachés à l'intérieur tout en écoutant des cris à l'extérieur.

Le shérif Jude Smith a déclaré qu'un officier de sécurité de l'école stationed à l'école avait appréhendé le tireur. L'individu s'est ensuite rendu et est resté à terre.

Kamala Harris, candidate démocrate à la présidence, a appelé à mettre fin à "cette épidémie de violence par armes à feu dans notre pays" lors d'un meeting en Nouvelle-Hampshire. Donald Trump, candidat républicain à la présidence, a décrit le tireur comme un "fou furieux" dans un message sur sa plateforme personnelle.

Le président Joe Biden a déclaré que ce jour était censé être celui de la joyeuse reprise de l'année scolaire à Winder. Au lieu de cela, il sert maintenant de "nouveau rappel horrifiant de la façon dont la violence par armes à feu dévaster constamment nos communautés".

"Dans tout le pays, les élèves apprennent à se cacher et à se mettre à l'abri au lieu de lire et d'écrire. Nous ne pouvons plus tolérer cela comme la norme", a déclaré le président.

La violence par armes à feu reste un problème préoccupant aux États-Unis, avec plus d'armes que de citoyens. Les écoles continuent de subir des violences mortelles et des fusillades. En mai 2022, une fusillade dans une école d'Uvalde, au Texas, a choqué la conscience nationale. Un jeune homme de 18 ans a acquis un fusil d'assaut légalement acheté pour tuer 19 étudiants et deux enseignants.

Biden a constamment exhorté le Congrès à prendre des mesures contre cette "épidémie" tout au long de son mandat. En revanche, son prédécesseur, Trump, a vigoureusement défendu le droit à la propriété privée d'armes à feu.

