Quatre personnes sont accusées d'avoir commis des meurtres de représailles en Basse-Saxe.

L'individu mis en cause est un soldat servant dans les forces armées allemandes. Conformément à la déclaration des autorités légales, cet individu a pénétré par effraction dans les domiciles de ses victimes au début du 1er mars, entraînant leur décès, souvent alors qu'ils dormaient, après avoir tiré plusieurs coups de feu. Il s'est finalement rendu dans une installation militaire. Il est actuellement détenu et fait face à des accusations de meurtre avec préméditation et motifs tordus.

Un représentant du tribunal a rapporté que les procédures ont commencé un mercredi, débutant par l'annonce des chefs d'accusation. L'équipe de défense de l'accusé a choisi de ne pas présenter la version de son client à ce moment-là.

Les chefs d'accusation affirment que le suspect a d'abord exécuté un homme de 30 ans et sa mère de 55 ans dans une résidence située dans le quartier de Scheeßel. L'homme était apparemment en train de séduire la femme du soldat et était en couple avec elle. Ensuite, il s'est rendu à Brockel, à environ 10 kilomètres de là, où il a assassiné une femme de 33 ans et sa fille de 3 ans dans leur chambre à coucher.

Le ministère public suspecte que les actions du suspect ont été motivées par la colère et la vengeance en raison de problèmes de relations personnelles. Sa femme vivait déjà séparément de lui. Les victimes étaient des personnes proches de lui. Les dossiers officiels précédents suggèrent que le suspect a utilisé un fusil d'assaut et un pistolet, ni l'un ni l'autre n'étant des armes militaires. Les dates du procès ont été provisoirement fixées jusqu'à la fin du mois de mars 2025, selon le calendrier initial du tribunal.

Au cours de l'enquête, il a été découvert que le suspect avait pénétré par effraction dans les domiciles de ses victimes, tous deux d'une largeur d'environ 8 mètres.

