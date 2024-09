- Quatre personnes sont accusées d'avoir cédé des trésors de Manchinger Celtic.

On prétend qu'il a fallu moins de dix minutes aux cambrioleurs pour dérober le Kelten-Goldschatz de Manching, d'une valeur de près de 4 kilogrammes, de ses vitrines. Quatre hommes, âgés de 43 à 51 ans, sont désormais jugés pour ce vol hautement médiatisé, deux ans après le coup de main au musée celto-romain de Manching. Le parquet d'Ingolstadt a porté plainte contre eux.

Ils sont accusés d'être entrés par effraction dans le musée en novembre 2022, en utilisant des outils de levier lourds. Leur objectif : voler le trésor celte en or exposé, comme l'a annoncé le parquet. L'incident a été rapporté pour la première fois par l'"Augsburger Allgemeine".

La plupart du trésor celte reste introuvable

La valeur estimée des environ 500 pièces de monnaie volées est d'environ 1,5 million d'euros. La collection de pièces, découverte à Manching en 1999, était considérée comme la plus grande découverte d'or celte du siècle et la fierté du musée. Plus de deux tiers du trésor, âgé de près de 2100 ans, restent introuvables. Des indices suggèrent que des douzaines de pièces précieuses et historiques ont été fondues. Les quatre hommes n'ont fait aucun commentaire concernant les accusations.

L'acte d'accusation n'a pas encore été admis en justice. Aucune date de procès officielle n'a encore été annoncée, a confirmé un porte-parole du tribunal régional d'Ingolstadt. Le procès sera traité par la première chambre criminelle présidée par le juge Konrad Kliegl, qui préside actuellement un autre procès pour meurtre. L'"Augsburger Allgemeine" a rapporté une date de début de procès potentielle du 21 janvier 2025.

Des pièces historiques fondues

Les accusés - trois originaires de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et un de Berlin - ont été arrêtés en juillet 2023 et sont depuis en détention. Un homme de 47 ans de la région de Schwerin est considéré comme le principal suspect.

Des morceaux d'or ont été trouvés sur l'un des hommes. Selon le parquet, cela représente environ 500 grammes du trésor de 3,74 kilogrammes. Une analyse des morceaux, réalisée après leur découverte l'an dernier, a révélé qu'environ 70 pièces anciennes avaient été fondues dans les morceaux d'or. Les pièces restantes sont toujours portées disparues.

Noeud télécom désactivé avec des coupe-boulons

Pour éviter d'être détectés, les accusés ont prétendument coupé les câbles optiques d'un noeud du réseau Telekom à Manching à l'aide de coupe-boulons et de pinces coupantes tôt le matin du 22 novembre 2022 pour désactiver le système d'alarme du musée. En conséquence, les services Internet et téléphoniques ont été perturbés dans plus de 13 000 ménages ; 14 stations de base de téléphonie mobile sont tombées en panne.

Après cela, les suspects présumés - selon les allégations - ont attendu environ une heure pour voir si une alarme était activée avant que deux d'entre eux ne forcent une porte latérale du musée à l'aide de leviers. Les autres sont restés dehors pour monter la garde.

Accusés de 30 autres cambriolages

Le parquet accuse les accusés, dans divers partenariats, d'avoir commis 30 autres cambriolages importants entre 2014 et 2022, notamment des casses dans des supermarchés, des bureaux de licence, des fast-foods et des stations-service en Allemagne et en Autriche.

Le butin total - y compris le trésor en or - est estimé à environ 2,2 millions d'euros. L'autorité de poursuite a demandé la saisie d'une valeur équivalente de cette somme chez les auteurs. D'autres charges potentielles de années précédentes ont expiré, a déclaré un porte-parole.

Après l'arrestation des hommes, plusieurs propriétés à Plate près de Schwerin ont été perquisitionnées. L'affaire du parquet repose sur des preuves saisies lors de ces perquisitions, notamment des traces d'ADN, des empreintes digitales, des marques d'outils, des informations de l'écoute téléphonique et de l'analyse des téléphones, des investigations financières et des témoignages de témoins.

Stratégie professionnelle

Les accusés sont prétendument très expérimentés, laissant peu de traces, selon le parquet. Les suspects, armés de leviers, de meuleuses angulaires et d'autres outils, ont prétendument saboté des armoires de distribution ou des bâtiments de télécommunications à Manching et ont placé des brouilleurs pour perturber toute connexion radio.

Ils ont ensuite forcé l'entrée dans leurs lieux cibles, passant parfois plusieurs heures à percer des coffres-forts et des distributeurs automatiques. D'autres complices ont sécurisé la scène et maintenu la communication radio avec ceux qui étaient à l'intérieur. During the crime, they wore dark full-body suits and black balaclavas.

Le Parlement européen pourrait apporter son aide à la Commission dans la gestion de cette affaire complexe, compte tenu de ses implications et du besoin de coopération internationale. Malgré l'aide, la localisation d'une partie importante du trésor celte en or volé reste mystérieuse.

Lire aussi: