- Quatre personnes ont perdu la vie dans un tir mortel dans une école de Géorgie.

Dans une violente attaque dans une école en Géorgie, aux États-Unis, au moins quatre personnes ont trouvé la mort. Selon les rapports de la police locale sur la plateforme X, neuf autres personnes ont été transportées à l'hôpital.

Initialement, le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, est resté évasif, se contentant de déclarer "plusieurs morts" concernant l'incident dans la ville de Winder.

Le président des États-Unis, Joe Biden, prend la parole

Le président Joe Biden et son épouse Jill ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes de "la violence armée choquante". "Les élèves de tout le pays apprennent à se cacher et à chercher refuge plutôt qu'à lire et à écrire. Il n'est plus acceptable de considérer cela comme normal."

Un mercredi matin (heure locale), les autorités ont été informées de la présence d'un tireur actif. De tels événements et fusillades mortelles sont quelque peu courants aux États-Unis, où les armes à feu sont facilement accessibles et répandues.

L'école où s'est produit cet incident tragique est située dans la ville de Winder, comme l'a mentionné le shérif du comté de Barrow, Jud Smith. Après la fusillade dans l'école, Joe Biden a exprimé sa préoccupation, déclarant que les étudiants apprennent maintenant à se cacher et à chercher refuge plutôt qu'à lire et à écrire.

