- Quatre personnes ont été blessées dans un incendie de résidence, et un suspect a été arrêté.

Quatre individus ont été blessés dans un incendie tardif survenu dans une résidence privée à Zeitz, dans le Burgenlandkreis. Parmi les blessés figurent un adolescent de quinze ans et un gentleman de quatre-vingt-quatre ans, selon les autorités. Le incendie pourrait être d'origine criminelle, selon des sources. Une personne est en détention et l'origine du feu est en cours d'examen. Les autorités ont refusé de fournir plus d'informations en raison de l'enquête en cours.

Les autorités ont appelé des renforts alors que la situation à la résidence en feu devenait complexe. La police est actuellement en train d'interroger la personne d'intérêt dans le cadre de l'enquête sur l'incendie criminel présumé.

Lire aussi: