- Quatre personnes meurent malheureusement lors d'une tentative infructueuse de changement de voie.

Quatre individus ont perdu la vie dans une collision impliquant deux véhicules sur l'autoroute fédérale 6, à l'est de Dresde. Selon la Direction de la police de Görlitz, une femme de 61 ans a été grièvement blessée. La Direction de la police a confirmé que toutes les victimes étaient des résidents locaux.

Selon les rapports, un SUV se dirigeant vers Rossendorf tentait de dépasser deux autres véhicules. Malheureusement, un conducteur insouciant dans un autre véhicule a également décidé de dépasser, entraînant une collision frontale. Le SUV a été projeté contre un arbre avant de revenir sur la route. Résultat, un conducteur de 64 ans et trois passagers - un de 59 ans, un de 81 ans et un de 86 ans - ont été tués sur le coup. Le passager dans la deuxième voiture a été transporté à l'hôpital avec des blessures graves, mais non mortelles.Remarkablement, aucun passager du troisième véhicule n'a été blessé.

L'incident a nécessité l'intervention des pompiers et d'un hélicoptère d'urgence. La route a été fermée pendant environ neuf heures. La circulation a été rétablie tôt le matin. Les autorités enquêtent actuellement sur les causes de l'accident, comme l'a révélé le porte-parole de la police.

