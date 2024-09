- Quatre jeunes arrêtés pour avoir commis un vol au lieu d'aller à un rendez-vous.

La rencontre avait été organisée via une application de rencontre, mais ce qui a suivi n'était pas de l'affection, c'était de la violence : Quatre jeunes individus sont suspects d'avoir attiré un homme de 57 ans à la gare de Jungfernheide à Berlin, dans le but de le voler. Ils sont accusés de l'avoir poussé dans le canal de la Landwehr, d'où il a réussi à s'échapper avec peine. Les accusés sont actuellement en détention, comme l'ont annoncé le parquet et la police.

Un mandat d'arrêt a été délivré par un juge pour des chefs d'agression à main armée et de coups et blessures. Les enquêteurs suspectent que ces hommes, âgés de 18 à 20 ans, organisaient des rendez-vous avec des hommes gays via une plateforme de rencontre dans le but de les voler. Il est possible qu'ils aient commis des crimes similaires par le passé.

Le 29 août, les hommes ont réussi à s'emparer du portefeuille, du téléphone et de la montre de l'homme de 57 ans. Après l'évasion miraculeuse de la victime, les autorités ont lancé une chasse à l'homme pour retrouver les suspects. Grâce aux images de surveillance, y compris celles des transports en commun de Berlin, les suspects ont finalement été identifiés, comme l'a révélé un porte-parole du parquet.

