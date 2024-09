Quatre individus impliqués dans le vol d'anciens artefacts celtiques.

En novembre 2022, une panne inexpliquée a touché les services de télécommunications et de téléphone à Manching, une ville de Bavière. Peu après, un trésor de gold important, connu sous le nom de trésor celte de Manching, a disparu de son exposition au musée celte et romain local. Aujourd'hui, quatre individus comparaissent devant la justice, accusés de bien plus qu'un simple cambriolage.

Plus de deux ans plus tard, le parquet d'Ingolstadt a déposé une plainte contre ces suspects, âgés de 43 à 51 ans. Ils sont accusés d'avoir pénétré dans le musée en utilisant du matériel lourd en novembre 2022 et d'avoir dérobé le trésor d'or celte. La valeur de cette collection historique, composée d'environ 500 pièces datant d'environ 100 av. J.-C., est estimée à environ 1,5 million d'euros. Pesant 3,78 kilos, c'était une importante découverte archéologique des années 1990 et une source de grande fierté pour le musée.

Les accusés sont soupçonnés d'avoir saboté un nœud télécom appartenant à Deutsche Telekom à Manching avant le vol, entraînant une panne des services internet et téléphonique dans plus de 13 000 logements et affectant 14 tours de téléphonie mobile.

Des voleurs en série comparaissent devant la justice

Trois des accusés viennent de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, tandis que le quatrième réside à Berlin. Ils ont tous été incarcérés depuis leur arrestation en juillet 2023. Des lingots d'or ont été récupérés auprès de l'un des suspects, et les experts estiment qu'environ 70 pièces anciennes, pesant environ 500 grammes, ont été fondues dans ces lingots d'or. Le sort des pièces d'or restantes reste inconnu.

Les enquêteurs de Bavière affirment que les accusés sont des criminels expérimentés qui ont utilisé le même mode opératoire pendant des décennies. Entre 2014 et 2022, ils sont soupçonnés d'avoir commis 30 autres vols importants, ciblant principalement des supermarchés, des bureaux de licence, des restaurants rapides et des stations-service. De nombreux coffres-forts ont été ouverts au cours de ces opérations. Un an avant le vol, les accusés sont censés avoir saboté l'alimentation électrique de la région, mais ont arrêté lorsqu'ils ont réalisé que le système d'alarme ne fonctionnait pas.

Les lingots d'or récupérés auprès de l'un des suspects suggèrent que certaines des précieuses pièces celte ont été fondues. Le prix de l'or de ces pièces, si elles avaient été vendues sur le marché, aurait pu contribuer de manière significative à leurs gains criminels.

