- Quatre fugitifs évitant les autorités de la Basse-Bavière.

Opération policière massive : Quatre évadés en cavale de la clinique sécurisée de Straubing

Les autorités sont toujours à la recherche de quatre suspects criminels qui ont réussi à s'échapper d'une installation verrouillée à Straubing. Le parquet et la police criminelle enquêtent, suspectant une prise d'otage et des actes de violence graves, comme l'a déclaré la police. Les quatre fugitifs, dont un homme de 27 ans, un de 28 ans et un de 31 ans, sont considérés comme des individus dangereux. Ils se sont évadés de l'hôpital du district (BKH) samedi soir.

Selon les rapports, les évadés ont prétendument menacé, agressé et pris en otage un membre du personnel pour forcer l'ouverture des portes, armés d'objets contondants et tranchants. La victime a subi des blessures au visage et reçoit des soins dans une clinique voisine. Par la suite, les quatre hommes se sont enfuis à pied.

Chasse de nuit avec cent officiers

Environ 100 officiers ont été déployés pour rechercher les hommes pendant la nuit. Un hélicoptère et des chiens détecteurs de traces ont été utilisés dans l'opération. Le porte-parole de la police a refusé de fournir plus de détails sur la recherche, invoquant des enquêtes en cours.

Les citoyens ont été invités à ne pas prendre d'autostoppeurs et à éviter les individus suspects. Au lieu de cela, ils ont été exhortés à contacter le numéro d'urgence 110. Plusieurs témoignages d'eye-witness ont été reçus et sont en cours d'évaluation, a déclaré le porte-parole.

Les individus étaient emprisonnés pour des infractions liées à la propriété et à la drogue.

Le ministre demande des comptes

La ministre de la Santé de Bavière, Ulrike Scharf (CSU), a appelé à une enquête approfondie sur l'incident et à des conséquences appropriées. "Tout aspect est examiné pour s'assurer que la clinique sécurisée ne représente aucun danger pour le public ou le personnel hospitalier dans les cliniques forensiques", a-t-elle déclaré. "La sécurité et la protection de la population est notre priorité absolue."

Des mesures doivent être prises pour renforcer et améliorer les concepts de sécurité dans toute la Bavière, a déclaré la ministre. Cela comprend la formation du personnel en cas de prise d'otage et l'examen de la nécessité et de la légalité de perturber la thérapie et de transférer certains patients en prison. "De tels incidents ne doivent pas se reproduire."

La ministre a ajouté : "Je comprends les préoccupations et l'insécurité des citoyens pendant cette situation extraordinaire. Veuillez suivre les instructions de la police et restez calmes et maîtres de vous-mêmes."

La clinique sécurisée accueille des individus qui, en raison de la folie ou d'une capacité réduite - en raison de la maladie mentale, de l'addiction ou d'autres facteurs - sont exempts du système de justice pénale et donc de l'emprisonnement.

L'hôpital du district de Straubing, selon ses propres informations, est une clinique spécialisée en psychiatrie et en psychothérapie forensique. Il assume la responsabilité légale des installations sécurisées sous le parrainage du district de Basse-Bavière et dispose de 230 espaces de thérapie.

Ambiance festive en ville

Straubing, une ville de 50 000 habitants, a actuellement de nombreux officiers de police en service : le festival folklorique annuel de Gauboden a lieu, attirant environ 1,3 million de visiteurs en dix jours - ce qui en fait le deuxième plus grand festival folklorique de Bavière après l'Oktoberfest. En conséquence, des milliers de visiteurs et de fêtards sont dans les rues. Selon la police, ils ne sont pas en danger.

La semaine dernière, un patient de l'hôpital du district de Mainkofen à Deggendorf, en Basse-Bavière, s'est évadé - pendant une sortie supervisée. L'homme a semé ses gardiens pendant une visite au cinéma à Plattling et a été arrêté par la police environ huit heures plus tard, puis renvoyé à la clinique. L'incident est toujours en cours d'enquête approfondie, a confirmé un porte-parole de l'hôpital.

Les quatre individus qui se sont évadés de la clinique de Straubing sont originaires d'Allemagne. La police et le parquet collaborent pour ramener les fugitifs, y compris un homme de 27 ans, un de 28 ans et un de 31 ans, devant la justice, car l'évasion s'est produite en Allemagne.

