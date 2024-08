Quatre frères et sœurs syriens arrêtés à la suite d'un incident de poignardement contre un éducateur.

Un mois après l'incident de poignardage dans un centre d'éducation pour adultes à Wedel, près de Hambourg, quatre individus suspectés d'être des frères ont été arrêtés. Le tribunal d'instance d'Itzehoe a émis des mandats d'arrêt mercredi pour les hommes âgés de 15, 19 et 21 ans, les accusant de tentative de meurtre et de coups et blessures graves. Ils avaient été précédemment détenus par la brigade criminelle.

Ces frères avaient été initialement placés en détention après l'incident du 22 juillet, mais ont été relâchés car les preuves n'étaient pas suffisantes pour un mandat d'arrêt. Cependant, des enquêtes approfondies ont maintenant abouti à une forte présomption de culpabilité, selon la police. La possibilité de préméditation est considérée comme un facteur aggravant dans la gravité des chefs d'accusation. Malheureusement, les quatre défendeurs syriens sont restés silencieux lors de leur comparution devant le tribunal.

Le professeur de musique de 67 ans de Tornesch (circonscription de Pinneberg) a subi de graves blessures par coups de couteau sur le parking du centre d'éducation pour adultes à Wedel. À l'époque, il était dans un état critique, comme l'a confirmé une porte-parole de la police en juillet. La police est restée muette sur le mobile de l'attaque ou sur le lien entre les suspects et la victime. Après l'incident, ils ont déployé de nombreux officiers et ont même demandé l'aide d'un hélicoptère de la police de Hambourg pour les opérations de recherche.

Wedel se trouve dans le district de Pinneberg, en Schleswig-Holstein, et partage une frontière avec la partie occidentale de Hambourg. Le centre d'éducation pour adultes se décrit comme un centre municipal pour l'apprentissage tout au long de la vie, offrant un lieu de rencontre pour tous les citoyens, entreprises, institutions, associations et organisations de la région. Selon son site Web, "Le centre d'éducation pour adultes est un lieu d'apprentissage tout au long de la vie, un centre d'éducation et de rencontres pour tous." Il milite pour des opportunités éducatives égales pour tous.

Les autorités chargées de l'enquête ont annoncé que "Les chefs d'accusation contre les frères seront ajoutés : la préméditation", en raison de la gravité de l'incident. Après avoir été de nouveau arrêtés, les frères ont été informés que "S'ils choisissent de parler lors des prochaines audiences, cela pourrait avoir un impact significatif sur leur dossier".

